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اقتصاد

"إينيرسول" المملوكة لـ"أدنوك للحفر" و"ألفا ظبي" ترفع حصتها في "جوردون تيكنولوجيز" إلى 67.2%

"إينيرسول" المملوكة لـ"أدنوك للحفر" و"ألفا ظبي" ترفع حصتها في "جوردون تيكنولوجيز" إلى 67.2%
11 يونيو 2024 11:26

أعلنت شركتا "أدنوك للحفر" و"ألفا ظبي القابضة"، اليوم، أن مشروعهما المشترك شركة "إينيرسول Enersol RSC LTD" وقعت اتفاقية للاستحواذ على حصة إضافية بنسبة 42.206% في شركة "جوردون تيكنولوجيز GordonTechnologies" مقابل ما يقارب 270 مليون دولار أميركي، لتصبح "Enersol" مالكة لحصة أغلبية في الشركة.

وتم تحديد المقابل بناء على تقييم يتوافق مع ذلك الذي تم على أساسه تقييم نسبة الـ 25% التي حصلت عليها "Enersol" في عملية الشراء الاولية التي أُعلن عنها في يناير 2024، وسيتم دفع ما يقارب 80% من قيمة الحصة الإضافية التي استحوذت عليها"Enersol" في شركة "جوردون" والبالغة 42.206% عند إتمام الصفقة، في حين يتوقّع سداد باقي المبلغ خلال العامين المقبلين شريطة استيفاء شروط الأداء المطلوبة، علماً بأنّ إتمام الصفقة يبقى رهناً بالحصول على موافقات الجهات التنظيمية المعنية وتعديلات سعر الشراء النهائية.

وستحقق صفقة الاستحواذ قيمة إضافية لمساهمي المشروع المشترك من حيث الربحية والتقييم المتعدد وتوليد التدفق النقدي والأرباح المحتملة، إلى جانب عائد التدفق النقدي الحر المتوقع للسنة المالية 2023 بأكثر من 10%.

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ويعتزم المشروع المشترك، بعد الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المعنية، الاستثمار في الشركات التي تقدم خدمات حقول النفط مدعومة بالحلول التقنية أو الاستحواذ عليها، على نحو يسهم في رفع قيمة الشركة في السوق وتعزيز كفاءتها التشغيلية.

وتعمل شركة "Gordon Technologies" في مجال تكنولوجيا القياس أثناء الحفر، وهي المزود الرئيس لقطاع النفط والغاز في الولايات المتحدة الأميركية بتلك التكنولوجيا، وهي تقنية تقوم بقياس المعلومات الأساسية من نقطة بالقرب من رأس الحفارة وتنقلها إلى السطح دون مقاطعة عمليات الحفر.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة أكملت تأسيس أعمالها في أبوظبي في خطوة تعتزم بعدها إطلاق عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول الربع الثاني من العام 2024.

المصدر: وام
شركة ألفا ظبي القابضة
أدنوك للحفر
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