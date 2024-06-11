مطار دبي يتوقع استقبال 3.7 مليون مسافر خلال عطلات العيد والمدارس

توقع مطار دبي الدولي (DXB)، استقبال أكثر من 3.7 مليون مسافر خلال عطلات العيد والمدارس، وتحديدا في الفترة بين 12 و25 يونيو الجاري، بمتوسط حركة يومية تصل إلى 264 ألف مسافر، فيما رجح أن يكون يوم 22 يونيو هو الأكثر ازدحاما، إذ من المحتمل أن يتجاوز عدد المسافرين 287 ألف مسافر.

وفي بيان صحفي صادر اليوم، كشف مطار دبي الدولي الأكثر ازدحاما في العالم من حيث عدد المسافرين الدوليين، عن استعداداته لاستقبال الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين خلال موسم الذروة بالتزامن مع موسم عطلات العيد والمدارس.

وأكد المطار استعداده لتوفير تجربة سفر سلسة وممتعة للمسافرين المتوجهين لقضاء عطلتهم الصيفية، حيث يولي المطار الأولوية لتسريع إجراءات السفر، مما يوفر للمسافرين الوقت الكافي للاستمتاع بالخدمات المتنوعة التي يقدمها.

ودعت مطارات دبي، المسافرين إلى اتباع مجموعة من الإرشادات والنصائح لضمان تجربة سفر سلسة ومريحة، من ضمنها تسجيل الوصول المبكر أو من المنزل، وتسجيل الوصول الذاتي حيث يمكن ذلك كما في طيران الإمارات.

كما نصحت المسافرين على متن شركة فلاي دبي بالوصول إلى المطار قبل أربع ساعات على الأقل من موعد الرحلة، وبالنسبة لشركات الطيران الأخرى الوصول إلى المطار قبل 3 ساعات من موعد مغادرة الطائرة، كما يُنصح بإتمام إجراءات السفر عبر الإنترنت لتوفير الوقت والجهد.

ونوهت بأهمية التأكد من الوزن الذي تسمح به شركة الطيران ولوائح الأمتعة، لتجنب أي تأخير في اللحظات الأخيرة، والاستعداد مسبقاً لتوفير الوقت عند المرور بنقاط التفتيش الأمني، ووضع الحاجيات المعدنية، مثل الساعات والمجوهرات والهاتف المحمول والعملات المعدنية والحزام، في حقيبة اليد واتباع التعليمات فيما يتعلق بنقل السوائل ومنتجات الرذاذ والجيل.

وأفادت مطارات دبي أنه يمكن للعائلات المسافرة مع أطفال تزيد أعمارهم عن 12 عاما استخدام البوابات الذكية لتسريع عملية التحقق من جوازات السفر.

وأكدت على أهمية تذكر وضع البطاريات الإضافية والشواحن المتنقلة في حقيبة اليد.

وأوصت باستخدام مترو دبي للوصول من وإلى المطار وبين المبنى رقم 1 والمبنى رقم 3، لتجنب الازدحام.