«الاتحاد للطيران» و«مصر للطيران» توقعان مذكرة لتعزيز شراكتهما

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت «الاتحاد للطيران» و«مصر للطيران»، مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات التجارية والتشغيلية بينهما وتقديم خيارات أكثر للضيوف المسافرين مع خدمات متميزة وقيمة أكبر.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، إن توقيع المذكرة يساعد على تعزيز خدمات المشاركة بالرمز مع «مصر للطيران» وتوفير فرص السفر السلس للمسافرين عبر شبكتي الناقلتين، كما تمهّد الطريق لمزيد من التعاون في إطار برامج الولاء من خلال حملات التسويق والعروض المشتركة لتشجيع الضيوف ومنحهم المزيد من المكافآت.

من جانبه، قال يحيى زكريا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمصر للطيران، إن مذكرة التفاهم تعزز الشراكة الإستراتيجية مع الاتحاد للطيران، وتعكس التزام الناقلة على منح عملائها تجربة فرصة سلسة ومريحة مع المزيد من الوجهات.

وتتيح مذكرة التفاهم، لضيوف الشركتين إمكانية السفر إلى وجهات مختلفة عبر شبكتي وجهاتهما، بين مصر والإمارات وما وراء القاهرة وأبوظبي إلى إفريقيا وآسيا على التوالي وحجز رحلاتهم بأكملها بتذكرة واحدة وتسليم أمتعتهم لمرة واحدة بسلاسة عند بداية الرحلة وحتى وجهتهم النهائية.

كما توفر لضيوف «الاتحاد للطيران» فرصة زيارة وجهات جديدة مع مصر للطيران إلى جانب الوجهات المتوفرة حالياً، وتمنح المسافرين على متن «مصر للطيران» فرصة زيارة المزيد من الوجهات على شبكة الاتحاد للطيران إلى جانب عدة وجهات أخرى في آسيا وأستراليا.