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اقتصاد

4 مليارات درهم التداولات العقارية بالشارقة مايو الماضي

4 مليارات درهم التداولات العقارية بالشارقة مايو الماضي
11 يونيو 2024 15:04

 
الشارقة (الاتحاد)
ارتفع حجم التداولات العقارية في إمارة الشارقة إلى 4 مليارات درهم خلال شهر مايو الماضي، بزيادة ملحوظة مقارنة بشهر أبريل الماضي، الذي سجل حجم تداولات بلغ 1.7 مليار درهم، وذلك حسب ما أفاد «تقرير حركة التداولات العقارية» الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.
وأوضح التقرير أن إجمالي المعاملات العقارية التي نفذتها الدائرة خلال شهر مايو الماضي وصل إلى 9454 معاملة توزعت على مجموعة من التصرفات العقارية المختلفة، بينما بلغ الحجم الإجمالي للمساحة المتداولة في معاملات البيع إلى 13.3 مليون قدم مربع خلال ذات الفترة.
وأوضحت إحصائيات التقرير أن مجموع المعاملات المنفذة خلال شهر مايو الماضي، وصلت إلى 9454 معاملة، حيث بلغ عدد معاملات البيع 1250 معاملة، بنسبة 13.2% من عدد المعاملات الكلي، فيما بلغ عدد معاملات الرهن 576 معاملة بنسبة 6.1% من إجمالي المعاملات، وبقيمة إجمالية بلغت 1.4 مليار درهم، بينما بلغت باقي معاملات التصرفات الأخرى 7.628 معاملة، ونسبتها 80.7% من العدد الكلي للمعاملات.
وجرت معاملات البيع في 111 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية.
وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 446 أرض فضاء، بينما وصل عدد معاملات الأبراج المفرزة إلى 432 معاملة من إجمالي المعاملات، في حين بلغت معاملات الأراضي المبنية 372 معاملة.

دائرة التسجيل العقاري بالشارقة
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