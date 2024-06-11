بنك المارية المحلي يُطلق برنامج "إتقان – المصرفي الرقمي الشامل"

أطلق بنك المارية المحلي، البنك الرقمي الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة، برنامج إتقان - المصرفي الرقمي الشامل، وهو برنامج تدريبي رقمي حديث في مجال الخدمات المصرفية والمالية لإعداد وتمكين وتجهيز الخريجين الجدد الإماراتيين البارعين من خلال الخبرة العملية في هذا المجال. وتم تصميم هذا البرنامج وتطويره بالكامل من قبل المتخصصين الإداريين في بنك المارية المحلي، والذين هم مسؤولين أيضاً عن تقديم الدورات التدريبية للخريجين.



ولسد الفجوة بين الخدمات المصرفية التقليدية والمشهد المصرفي الحالي السريع التطور، يجمع برنامج إتقان التدريبي بين الممارسات المصرفية الرقمية المحلية والتقنيات الرقمية الحديثة. وعلى فترة زمنية مدتها ثلاثة أشهر، سيقود رؤساء الأقسام في بنك المارية المحلي الدورات التدريبية والتي ستغطي مواضيع مثل الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والعملات المشفرة، والبلوكشين، وأمن المعلومات، والتمويل اللامركزي، وتجارب العملاء، وغيرها الكثير. وسيحصل المشاركون على فرصة التعرّف على أفضل القادة الماليين في مجال الصناعة المالية في بنك المارية المحلي وسيتم تزويدهم بالمعرفة المصرفية الرقمية الأكثر حداثةً وابتكاراً. وبناءً على ذلك، سيتعلمون كيفية رصد وتحليل مؤشرات نمو الأعمال بالإضافة إلى كيفية تقديم النصائح والحلول المالية المخصصة لتحقيق أهداف أعمال محددة. وعلاوة على ذلك، سيتعاونون مع مختلف الإدارات ضمن بنك المارية المحلي لتقديم حلول مالية شاملة.



وتعليقاً على إطلاق برنامج إتقان التدريبي من بنك المارية المحلي، قال محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي: "يسعدنا أن نعلن عن إطلاق برنامجنا التدريبي الرقمي المتقدم في مجال الخدمات المصرفية والمالية، والذي يقدم تدريباً عملياً للخريجين الجدد. ونؤمن بأن التعلم هو عملية نشطة يتم تحقيقها على أفضل وجه من خلال الخبرة العملية. ويقدّم برنامجنا للخريجين الإماراتيين الشباب الفرصة للتعمّق في العصر الرقمي للخدمات المصرفية والمالية من خلال العمل على دراسات فعلية في مجال التكنولوجيا المالية والتي تحتاج إلى حلول. ونحن فخورون بتقديم هذه الفرصة الفريدة لمساعدة هؤلاء الخريجين على تطوير المهارات التي يحتاجونها للنجاح في المشهد المالي سريع التطور اليوم".



وأضاف: "لبرنامج إتقان التدريبي مزايا كثيرة تفيد القطاع المصرفي وتطوّره ككل في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يقوم بإعداد شباب هذا المجال لمواجهة المشهد المالي سريع التطور ويزودهم بجميع الأدوات اللازمة للتفوّق في مستقبلهم. ويختلف هذا البرنامج عن كل البرامج الأخرى، فهو يوفّر ميزة تنافسية للخريجين الذين يتطلعون إلى دخول هذا المجال. مع برنامج إتقان التدريبي من بنك المارية المحلي، سيحصل الطلبة الخريجين على فرصة الشروع في رحلاتهم المهنية من خلال وظائف عملية وخبرات تعليمية تجريبية - كل ذلك وهم يبنون ثقتهم بأنفسهم وهم يرون نتائج حقيقية جراء جهودهم! ويسعدنا أن نرى هؤلاء الخريجين يتبنون ما يكشفه عالم الخدمات المصرفية الرقمية بينما يفتحون نافذة الإمكانيات في حياتهم المهنية المستقبلية".



وعلّقت مريم المرزوقي، رئيس قسم الموارد البشرية في بنك المارية المحلي، قائلةً: "يسعدنا أن نعلن عن إطلاق برنامج إتقان - المصرفي الرقمي الشامل - في بنك المارية المحلي، حيث يعزز هذا البرنامج مهارات المرشحين المختارين ويزودهم بالمعرفة اللازمة لمواكبة صناعة الخدمات المصرفية والمالية الرقمية. وسيكتسب المشاركون خبرة عملية وسيتعلمون أحدث التقنيات في هذا المجال. والبرنامج مفتوح للمرشحين المهتمين بالأعمال المصرفية والمالية والمتميزين أكاديميًا والذين يتمتعون بالقدرة على العمل في بيئة سريعة الخطى".



وقال أنس سابق، رئيس إدارة التدريب والتطوير في بنك المارية المحلي: "يسعدنا جدًا اليوم إطلاق برنامج إتقان - المصرفي الرقمي الشامل - في بنك المارية المحلي، حيث سيعمل على تعزيز المهارات الفنية والمهنية للمرشحين المستهدفين ليزدهروا في العصر الرقمي للقطاع المصرفي والمالي. ويوفّر هذا البرنامج المعرفة التعليمية الديناميكية والأدوات الرقمية الأساسية ومهارات العمل ويهدف إلى إعطاء الخريجين الثقة وقدرة التكيّف مع المتطلبات المتغيّرة في الصناعة المصرفية الحديثة".