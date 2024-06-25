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اقتصاد

طيران الإمارات الثالثة عالمياً كأفضل ناقلة لعام 2024

طيران الإمارات الثالثة عالمياً كأفضل ناقلة لعام 2024
26 يونيو 2024 01:12

رشا طبيلة (أبوظبي) 

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تقدمت طيران الإمارات من المرتبة الرابعة العام الماضي إلى الثالثة العام الجاري في قائمة «سكاي تراكس» لأفضل شركات الطيران في العالم لعام 2024، في وقت حصلت على المرتبة الأولى عالمياً في أفضل نظام ترفيه على متن الطائرة.
وفي قائمة أفضل شركات طيران في الشرق الأوسط، حلت طيران الإمارات بالمرتبة الثانية، يليها في المرتبة الثالثة الاتحاد للطيران، بينما حلت فلاي دبي في المرتبة الـ7 والعربية للطيران في المرتبة الـ10.
وتصدرت طيران الإمارات العالم في أفضل نظام ترفيه على متن الطائرة، في وقت سجلت المرتبة الثالثة عالمياً في أفضل درجة أولى، فيما جاءت الاتحاد للطيران في المرتبة العاشرة عالمياً في أفضل درجة أولى، أما في درجة الأعمال، فحلت طيران الإمارات في المرتبة الرابعة عالمياً، والاتحاد للطيران في المرتبة الـ12 عالمياً.
أما في الدرجة الاقتصادية الممتازة (بريميير) فحلت طيران الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً، والمرتبة السابعة في أفضل درجة اقتصادية، وحققت طيران الإمارات المرتبة الثانية عالمياً في أكثر الشركات صديقة للعائلة.
وحققت فلاي دبي المرتبة الثانية شرق أوسطياً في قائمة أفضل شركات الطيران منخفضة التكلفة، تليها العربية للطيران في المرتبة الثالثة.
وتفصيلاً، حول قائمة أفضل شركات طيران في العالم، حقق طيران القطرية المرتبة الأولى في القائمة، يليها الطيران السنغافوري في المرتبة الثانية، ثم طيران الإمارات في المرتبة الثالثة، ويأتي طيران «أنا آل نيبون» في المرتبة الرابعة بعد الإماراتية، ثم طيران كاثي باسيفيك في المرتبة الخامسة، يليها الطيران الياباني في المرتبة السادسة، ثم الطيران التركي في المرتبة السابعة ثم «إيفا إير» في المرتبة الثامنة، يليها الطيران الفرنسي «إيرفرانس» في المرتبة التاسعة، والطيران الدولي السويسري في المرتبة العاشرة.
ويأتي الطيران الكوري في المرتبة الـ 11 ثم طيران «هاينان» في المرتبة الـ 12، يليه الطيران البريطاني «بريتش إيرويز» في المرتبة الـ 13، وطيران فيجي في المرتبة الـ 14، وآيبرييا في المرتبة الـ 15، ثم طيران فيستارا في المرتبة الـ 16، ثم طيران فيرجين أتلانتيك في المرتبة الـ 17، يليه لوفتهانزا في المرتبة الـ 18، ثم الاتحاد للطيران في المرتبة الـ 19، ثم الطيران السعودي في المرتبة 20.
وطالما تحجز الناقلات الوطنية مكانة مهمة في جودتها وخدماتها، فطيران الإمارات، والاتحاد للطيران، حجزتا مؤخراً موقعاً مميزاً ضمن أفضل 10 شركات طيران في العالم، بحسب تقييم «إير لاين ريتينج» Airline Ratings المتخصص في تقييم معايير السلامة والمنتجات لشركات الطيران العالمية، حيث تجمع جوائز «AirlineRatings لتميز شركات الطيران»، التي يتم تحكيمها من قبل خبراء يتمتعون بأكثر من 100 عام من الخبرة في هذا المجال، بين عمليات التدقيق الرئيسة المتعلقة بالسلامة والحكومات، مع 12 معياراً رئيساً تشمل عمر الأسطول، وتقييمات الركاب، والربحية، وتقييم السلامة، وتقييم المنتج، والابتكار، وطلبات شراء أساطيل الطائرات.
وبحسب التصنيف، حصلت طيران الإمارات على جائزة أفضل نظام ترفيه على متن الطائرة وأفضل درجة اقتصادية متميزة، في وقت حصلت الاتحاد للطيران على أفضل شركة طيران صديقة للبيئة للعام الثالث على التوالي، وحلت فلاي دبي ضمن قائمة أفضل 5 شركات طيران منخفضة التكلفة في العالم، بينما حلت بالمرتبة الأولى شرق أوسطياً كأفضل شركة طيران اقتصادي.
وجاءت الإمارات ضمن قائمة الدول الـ 20 عالمياً المتقدمة في إجمالي أعداد المسافرين للعام 2023، بحسب تقرير حديث للمجلس العالمي للمطارات، وتوقع التقرير حفاظ الدولة الإمارات على مكانتها ضمن القائمة للعقود الثلاثة المقبلة بين 2032 و2052.

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