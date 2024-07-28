تفاهم بين «غافة لحلول الاستدامة والطاقة» و«أتسويا تكنولوجيز» الهندية



أبوظبي (الاتحاد)

شهدت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، توقّيع مذكرة تفاهم بين شركة «غافة لحلول الاستدامة والطاقة»، وشركة «أتسويا تكنولوجيز» الهندية المتخصصة في مجال حلول الاستدامة، بهدف تعزيز الابتكار والتعاون في مجال ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتعزيز كفاءة الطاقة.

جاء ذلك على هامش فعالية حوارات «إنفستوبيا العالمية» التي عُقدت في مدينة تشيناي بولاية تاميل نادو الهندية مؤخراً، بالتعاون مع حكومة ولاية تاميل نادو الهندية، واتحاد الصناعات الهندي، وبحضور أكثر من 300 مشارك من القادة ورجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال وخبراء الاقتصاد وممثلين عن شركات القطاع الخاص الإماراتية والهندية.

وفي هذا الصدد، قالت معالي علياء المزروعي: «إن توطين الابتكار وريادة الأعمال والتكنولوجيا في مختلف القطاعات والأنشطة هو توجّه استراتيجي لدولة الإمارات للتحول نحو المركز العالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل في ضوء مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031»، ونحن من خلال فعاليات وأنشطة «إنفستوبيا» حريصون على دعم هذا التوجه، وذلك عبر تحفيز مجتمعات الأعمال على بناء الشراكات المثمرة في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستدامة، وتشجيعها على التوسع في المجالات القائمة على التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة».

وأضافت معالي علياء المزروعي: «الشراكة الجديدة الموقّعة بين شركتي «غافة لحلول الاستدامة والطاقة» و«أتسويا» ستدعم رؤية الدولة في بناء الاقتصاد المعرفي، وتطوير بيئة ريادة الأعمال والابتكار وأنشطة البحث والتطوير، كونها ترتكز على خلق أعمال مبتكرة وحلول جديدة قائمة على أحدث التقنيات المتقدمة، بما يرسخ مكانة الإمارات كمركز عالمي لريادة الأعمال ووجهة رائدة للأعمال الابتكارية والشركات الناشئة، كما ستعزز هذه الاتفاقية من مستقبل قطاع الطاقة المستدامة في الدولة، ودعم ريادتها في هذا القطاع الحيوي على المستويين الإقليمي والعالمي».

ومن جانبه قال راشد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة غافة لحلول الاستدامة والطاقة: «نحن سعداء بتوقيع الشراكة مع شركة «أتسويا تكنولوجيز» الهندية، والتي ستسهم في تقديم حلول متقدمة للاستدامة مدعومة بتقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في الدولة، حيث يأتي هذا التعاون تماشياً مع التزامنا بدفع عجلة التنمية المستدامة وكفاءة الطاقة في جميع أنحاء المنطقة».

وفي نفس السياق، قال راؤول جاناباثي، الرئيس التنفيذي لشركة أتسويا تكنولوجيز: «تمثل شراكتنا مع «غافة لحلول الاستدامة والطاقة» خطوة مهمة إلى الأمام في مهمتنا لتوفير حلول الاستدامة المبتكرة. ونتطلع إلى العمل معاً لإنشاء مشاريع مؤثرة تسهم في مستقبل أكثر اخضراراً واستدامة».

وتهدف مذكرة التفاهم بين شركتي «غافة لحلول الاستدامة والطاقة» و«أتسويا» إلى تطوير حلول تعتمد على إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والتي ستعمل على تعزيز كفاءة الطاقة والاستدامة، وذلك من خلال الجمع بين الخبرة التكنولوجية لشركة «أتسويا» والخبرة والموارد الواسعة لشركة «غافة لحلول الاستدامة والطاقة» في قطاع الطاقة.

وتأتي هذه الشراكة تأكيداً على أهمية تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين الشركات الإماراتية والشركات العالمية في القطاعات والمجالات الاقتصادية الحيوية، وتعزيز الاستفادة من ممكنات بيئة الأعمال في الدولة التي تمنحها للشركات ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من جميع أنحاء العالم لإقامة المشاريع التنموية والريادية، بما يدعم مكانة الإمارات كمركز تجاري عالمي ووجهة رائدة لشركات الاقتصاد الجديد.

وستتعاون الشركتان في ضوء هذه المذكرة في عدد من المجالات مثل تقنيات الطاقة المستدامة، والبحث والتطوير، ورفع كفاءة الطاقة، وتطوير بناء القدرات، وتبادل المعرفة والخبرات حول أفضل الممارسات المستدامة، ومراقبة الطاقة والتحكم بها.