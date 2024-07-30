«مياه وكهرباء الإمارات» تتسلم 4 عروض لتطوير محطة السعديات لتحلية مياه البحر

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «مياه وكهرباء الإمارات»، تسلُّمها أربعة عروض لتنفيذ أعمال مشروع تطوير محطة جديدة لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي في جزيرة السعديات، وفقاً لنموذج المنتج المستقل، والشركات المتقدمة بعروضها هي شركة أكسيونا، وشركة إنجي وشركة جي أس إنيما، وائتلاف يضم شركة إف سي سي أكواليا، وشركة أوراسكوم للإنشاءات.

يهدف هذا المشروع إلى تطوير محطة جديدة في جزيرة السعديات، لإنتاج حوالي 60 مليون جالون يومياً من المياه المحلاة (حوالي 273.000 متر مكعب يومياً)، وفقاً لأحدث تقنيات التناضح العكسي منخفضة الكربون، ليرتفع بذلك عدد محطات تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي ضمن محفظة الأصول التابعة لشركة مياه وكهرباء الإمارات إلى سبع محطات.

وفي هذا السياق، قال عثمان جمعة آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: «تتبنى شركة مياه وكهرباء الإمارات تنفيذ سياسة تهدف إلى الانتقال إلى بنية تحتية قائمة على تقنيات التناضح العكسي، حيث سيمثل هذا المشروع الرئيسي خطوة رائدة في تحقيق هدفنا الاستراتيجي بشأن تلبية حوالي 90% من الطلب على المياه من خلال التناضح العكسي بحلول 2030، وإنتاج مياه خالية تقريباً من الانبعاثات بحلول 2031، على نحو يتماشى مع أهداف استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، للإسهام في تحقيق مبادرة الدولة الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول 2050. إننا نتطلع إلى التعاون مع الشريك الفائز بتطوير هذه المحطة للعمل معاً على تعزيز مكانة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً رائداً للتنمية المستدامة».