802 مليار درهم أصول المصرف المركزي بنمو 18.2%

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت الأصول الإجمالية لمصرف الإمارات المركزي لأعلى مستوياتها التاريخية، لتبلغ 802 مليار درهم بنهاية مايو 2024 بنمو نسبته 18.2% على أساس سنوي، تعادل زيادة بقيمة 118 مليار درهم، مقارنة مع رصيدها البالغ 648 مليار درهم بنهاية مايو 2023، وفقاً للبيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس.

إلى ذلك تظهر البيانات أن البنوك العاملة بدولة الإمارات (61 بنكاً) ضخت قروضاً وتسهيلات جديدة لعملائها بقيمة 150 مليار درهم خلال عام بنمو نسبته 7.8% ليرتفع رصيد محفظة الائتمان المصرفي الإجمالية للبنوك إلى 2.0777 تريليون درهم بنهاية مايو الماضي، مقارنة مع 1.9277 تريليون درهم بنهاية مايو 2023. من جهة أخرى، ارتفعت الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي (تمثل الجزء الرئيس من الاحتياطيات الدولية للمصرف) بقيمة 177 مليار درهم بنمو بلغت نسبته 30% خلال عام لتصل إلى 767 مليار درهم بنهاية مايو 2024 مقارنة مع 590 مليار درهم بنهاية مايو 2023.

وتظهر البيانات أن المصرف المركزي عاد ليرفع رصيد استثماراته في الأوراق المالية الأجنبية التي زادت بقيمة 14.6 مليار درهم خلال عام تعادل نموا بنسبة 8.5% على أساس سنوي، ليرتفع رصيدها إلى 185.6 مليار درهم بنهاية مايو 2024 مقارنة مع 171 مليار درهم بنهاية مايو 2023.

وظل المصرف المركزي يحتفظ بغالبية أصوله الأجنبية على شكل ودائع وأرصدة لدى البنوك بالخارج، حيث زاد رصيد هذا البند بقيمة 167 مليار درهم خلال عام بنمو نسبته 46%، ليرتفع رصيده إلى 529 بنهاية مايو 2024 مقارنة مع 362 مليار درهم بنهاية مايو 2023.

وتظهر حركة البيانات أن السيولة المتدفقة للسوق المحلية أصبحت أكثر استقرارا ولا تتعرض لتذبذبات كبيرة، الأمر الذي يدعم متانة وقوة واستقرار القطاع المصرفي الإماراتي.

ووفقا لميزانية مصرف الإمارات المركزي فإن رصيد الحسابات الجارية وحسابات الودائع العائدة للبنوك بالدولة والمحتفظ بها لدى المصرف المركزي ارتفعت بنحو 104 مليارات درهم خلال عام لتبلغ 389 مليار درهم بنهاية مايو 2024 مقارنة مع 285 مليار درهم بنهاية مايو 2023 مسجلة نموا بنسبة 36.5%، ما يظهر حجم السيولة الكبيرة المتوفرة للبنوك بالدولة.

وارتفع رصيد الأذونات النقدية وشهادات الايداع المملوكة للبنوك العاملة بالدولة لدى مصرف الإمارات المركزي بقيمة 17 مليار درهم بنمو نسبته 8.05 % ليبلغ 228 مليار درهم بنهاية مايو 2024 مقارنة مع 211 مليار درهم بنهاية مايو 2023.

ووفقا للبيانات فإن رأس مال المصرف المركزي واحتياطيات رأس المال زادت بنحو 11.1 مليار درهم تعادل نموا بنسبة 78 % خلال عام ليبلغ 25.3 مليار درهم بنهاية مايو 2024 مقارنة مع 14.2 مليار درهم بنهاية مايو 2023.