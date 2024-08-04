فنادق أبوظبي تسجل أداءً سياحياً «استثنائياً» خلال الصيف

رشا طبيلة (أبوظبي)

يسجل القطاع السياحي في أبوظبي خلال الصيف الجاري نتائج استثنائية، بالتزامن مع تحقيق نمو في الطلب الفندقي وإقبال ملحوظ من السياح، مع توفر المواقع السياحية المغطاة والشواطئ الخلابة والعروض الحصرية، بحسب خبراء وعاملين بالقطاع السياحي.

وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»: إن صيف أبوظبي استثنائي خلال العام الجاري، بعدما أطلقت دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي، حملتها الجديدة «101 تجربة وأكثر في أبوظبي»، والتي سلطت الضوء على باقة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية المُلهمة التي تدعو العائلات إلى زيارة الإمارة.

وشهد الموسم الصيفي العام الماضي في أبوظبي تحديداً في يوليو وأغسطس الماضيين، أفضل النتائج في عدد السياح، في الوقت الذي سجلت فيه جزيرة ياس أفضل النتائج في الإشغال الفندقي وعدد السياح.

وبحسب تحليل لبيانات دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، سجلت فنادق أبوظبي نمواً بنسبة 21 % في عدد نزلاء فنادق أبوظبي خلال الصيف الماضي، حيث استقبلت فنادق الإمارة نحو 1.25 مليون نزيل فندقي، مقارنة مع مليون نزيل فندقي في نفس الفترة من العام 2022، فيما شهد شهر يونيو من العام الماضي نمواً بنسبة 33 % في عدد نزلاء فنادق أبوظبي، بينما شهد شهر يوليو من العام الماضي نمواً بنسبة 23 %، كما شهد شهر أغسطس نمواً بنسبة 22 % في عدد النزلاء.

إشغال قياسي

وتوقعت أمل حرب، نائب الرئيس للتسويق في مجموعة «روتانا للفنادق»، أن يشهد الصيف الجاري أداءً استثنائياً في فنادق المجموعة، لا سيما المنتجعات الشاطئية، وتلك القريبة من المدن الترفيهية، مع الجهود الترويجية المشتركة مع دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي و«ميرال» والعروض التي يتم إطلاقها من الخصومات والعروض المجانية للأطفال والعائلات.

وأضافت حرب أنه تم تحقيق صيفاً استثنائياً العام الماضي ومن المتوقع تحقيق نمو أكبر خلال الصيف الجاري، متوقعة تسجيل معدل إشغال قياسي قد يصل إلى 80 % خلال شهري يوليو وأغسطس.

أفضل المواسم

من جانبه، قال طارق لبيب، مدير الشؤون التجارية لمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا في فنادق ومنتجعات انتركونتيننتال «IHG»، إن قطاع السياحة والضيافة في الإمارات وأبوظبي شهد ازدهاراً كبيراً خلال الصيف الماضي، ما جعله من أفضل المواسم الصيفية بالنسبة للمجموعة خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أن عملية التعافي تسير بوتيرة جيدة، وهذا ما ينعكس في الإقبال الكبير على السفر وتوافد المسافرين إلى المدينة من الأسواق المعتادة والجديدة، كما نشهد حالياً عودة الأمور إلى طبيعتها، بالتزامن مع التوجهات العالمية التي سجلتها أسواق التعافي المبكر الأخرى.

وتوقع لبيب تسجيل نسبة إشغال مرتفعة بنسبة 72 % تقريباً خلال فصل الصيف، مرجعاً ذلك إلى جاذبية أبوظبي ودولة الإمارات بوصفها وجهة مميزة للسفر، مؤكداً أن الأشخاص عادة ما يرغبون في السفر خلال فصل الصيف لقضاء إجازاتهم إلى وجهات توفر خدمات وتلبي متطلبات العائلة إلى جانب تمتعها بالتجارب الترفيهية، لافتاً إلى أنه تم تصميم العديد من وجهات المجموعة في المنطقة لتلبية مثل هذه الاحتياجات للضيوف المحليين والدوليين.

وجهات مغطاة

ومن الوجهات السياحية والثقافية المغطاة في أبوظبي، والتي تناسب زيارتها جميع المواسم: «سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي»، و«عالم فيراري أبوظبي»، و«عالم وارنر براذرز أبوظبي»، و«كلايم أبوظبي»، و«سنو أبوظبي»، ومتحف اللوفر أبوظبي، وقصر الوطن، وقصر الحصن، ومشروع القناة بالأخص «ناشونال أكواريوم أبوظبي» وغيرها من الوجهات.

وتضم جزيرة ياس وجهات ومدن ترفيهية سياحية مغطاة جاذبة وتناسب جميع المواسم، فالأطفال يُتاح لهم الفرصة للقاء الأبطال الخارقين وتجربة أحدث الألعاب في عالم وارنر براذرز أبوظبي مع الكثير من الألعاب والتجارب، حيث تحتضن «عالم وارنر براذرز أبوظبي»، 6 مناطق ترفيهية، إضافة إلى تجربة ألعاب مائية متنوعة في ياس ووتر وورلد أبوظبي التي تقدم تجارب مائية متميزة، أما في سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي فتتاح للعائلات تجارب لا مثيل لها مع أكثر من 100 ألف حيوان بحري من الدلافين والبطاريق وغيرها، وتضم «سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي» 5 طوابق داخلية، بمساحة إجمالية تبلغ 183 ألف متر مربع، تروي من خلالها قصة «المحيط الذي يجمعنا»، وتأخذ الضيوف في رحلة استكشافية عبر عوالمها الثمانية. وتستقبل «سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي» الضيوف من مختلف الأعمار لخوض تجارب عائلية، تشمل عروض الحيوانات والتفاعل معها من قرب، وتضم العديد من الفعاليات الترفيهية الملهمة والألعاب وتجارب الطعام والتسوق الحصرية، ويُعد عالم فيراري أبوظبي مرفقاً ترفيهياً يحتضن جميع الفئات العمرية من أطفال وعائلات وأفراد، من خلال أكثر من 43 لعبة وتجربة ترفيهية، فضلاً عن العروض الحية والفعاليات والمهرجانات المتنوعة التي تثري تجارب الزوار. وتُعد «كلايم أبوظبي» الوجهة الأمثل لمحبي الأنشطة والمغامرات المميزة، إذ يحتضن مرفق الترفيه الرياضي والمغامرات الداخلية الأبرز في دولة الإمارات اثنتين من التجارب الحائزة جوائز عالمية، تشمل أكبر نفق هوائي للقفز الحر في العالم، إضافة إلى أطول جدار تسلق داخلي في المنطقة.

إرث ومعرفة

يعد قصر الوطن، معْلماً يحمل في اسمه معاني وكلمات تعكس قيماً وثقافةً وإرثاً ومعرفةً، ليُخبر العالم عن مسيرة الإنجاز والتقدم للإمارات، وبتصميم معماري عربي برؤية معاصرة تنقل زواره إلى عالم من العلوم والفنون والآداب، ويعد قصر الوطن وجهة سياحية وثقافية تُعد واحدة من أهم المعالم التي يزورها السياح والزوار ضمن برامجهم السياحية في الإمارة، فهو يضم كنوزاً ثقافية وتراثية وعلمية وحضارية.

عروض صيفية

قال طارق لبيب: «سعياً منها لتعزيز عروضها الصيفية، أطلقت المجموعة عرضاً يمنح العائلات ليلة إقامة مجانية عند حجز جناح لمدة أربع ليالٍ على الأقل»، مؤكداً أن المنتجعات الفندقية ما زالت تحظى بشعبية كبيرة بين العائلات خلال فصل الصيف. وأشار لبيب إلى الزيادة الملحوظة في معدلات السفر بقصد العمل والترفيه معاً، حيث يقوم الضيوف بممارسة أعمالهم إلى جانب الاستمتاع بتجارب الترفيه، مؤكداً أن فنادق المجموعة في دولة الإمارات تمثل وجهات مفضلة لهذه الفئة من المسافرين، نظراً لما تقدمه من خدمات ومساحات مصممة خصيصاً لتتناسب مع نمط الحياة الذي يمزج العمل مع الترفيه.

أعلى المعدلات

حققت جزيرتا ياس والسعديات نتائج مذهلة وأعلى معدلات في تاريخهما من ناحية عدد الزوار وتفوق الأداء الفندقي العام الماضي، حيث شهدت جزيرة ياس أكثر من 34 مليون زيارة، بارتفاع نسبته 38 % مقارنةً بعام 2022، في حين ارتفع عدد الزيارات إلى جزيرة السعديات بنسبة 44 % مقارنة بعام 2022، ما يدعم تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة لقطاع السياحة في أبوظبي.

وسجلت المدن الترفيهية في جزيرة ياس زيادة بنسبة 96 % في عدد الزيارات خلال يوليو وأغسطس 2023 مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2022، فيما شهدت الفنادق في جزيرة ياس نمواً بنسبة 90 % في معدلات الإشغال الفندقي خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس 2023.

ويستطيع الأطفال وعائلاتهم قضاء وقت ممتع في «ناشونال أكواريوم» في مشروع القناة أبوظبي، ويضم أكثر من 46 ألفاً من الكائنات البرية والبحرية، عبر 10 مناطق تغطي مساحة 9 آلاف متر مربع، فيما تقدم مكتبة أبوظبي للأطفال مساحةً ملهمةً لمختلف الأعمار في المجمع الثقافي في أبوظبي.

تجارب وألعاب

تعد «سنو أبوظبي» في الريم مول في أبوظبي، أكبر حديقة ثلجية على مستوى المنطقة، وتقع على مساحة 9.732 متراً مربعاً، وتم افتتاحها في يونيو 2023، وهي تضم تجارب وألعاب ونقاط جذب للاستمتاع بأجمل المغامرات على الثلج في مختلف أيام السنة.

وفي جزيرة السعديات، تضمُّ المنطقة الثقافية «متحف اللوفر أبوظبي»، وهو أول متحف عالمي في العالم العربي يقدِّم أعمالاً فنية من مختلف ثقافات العالم، حيث استقبل نحو 5 ملايين زائر منذ افتتاحه في عام 2017 ويمتلك المتحف مجموعة فنية منقطعة النظير في المنطقة تغطي آلاف السنين من التاريخ الإنساني، وتشمل أدوات أثرية من عصور ما قبل التاريخ، وغيرها من القطع الأثرية، والنصوص الدينية، واللوحات التاريخية، والمنحوتات المعاصرة، ويقدم المتحف مجموعة واسعة من فرص التعلّم والمشاركة والترفيه عبر معارضه الدولية، وبرامجه، ومتحفه الخاص بالأطفال، ومن الوجهات في جزيرة السعديات «بيركلي أبوظبي»، الذي يقدِّم برامج موسيقية وتعليمية وفنوناً مسرحية وأدائية على مدى العام، فضلاً عن «منارة السعديات» التي تعد مركزاً للتعبير الفني الإبداعي، وتستضيف فعاليتين من أهمِّ الفعاليات في الأجندة الثقافية في أبوظبي وهما، معرض «فن أبوظبي» و«القمة الثقافية - أبوظبي». وتضم جزيرة السعديات شواطئ ذهبية متميزة ومنتجعات فاخرة.