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اقتصاد

"تسلا" تستدعي 1.6 مليون سيارة في الصين

«تسلا»
7 أغسطس 2024 12:45

أعلنت شركة تسلا الأميركية استدعاء معظم سياراتها التي تم بيعها في الصين بسبب مشكلة يمكن أن تسبب فتح غطاء محرك السيارة دون تنبيه السائق ، مما يؤدي لخطورة محتملة تتعلق بالسلامة، وذلك بحسب إشعار أصدرته الهيئة الحكومية المنظمة للسوق.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء أن إشعار الاستدعاء الذي أصدرته الإدارة الحكومية لتنظيم السوق جاء فيه أن المشكلة المتعلقة بالقفل ربما  في بعض الأحيان لا تنبه السائق بشأن عدم غلق غطاء محرك السيارة، مما يسمح للغطاء أن يفتح بصورة كبيرة أثناء حركة السيارة، مما يفاقم خطورة وقوع حوادث. وسوف تستخدم الشركة برنامجا عبر شبكة لاسلكية  لإصلاح أكثر من 6ر1 مليون سيارة تم تصديرها من طرازي اس و اكس، بالإضافة إلى طرازي 3 و واي اس اللتين تم تصنيعهما محليا ما بين أكتوبر 2020 ويوليو 2024. كما سوف تزود تسلا المستخدمين الذين لا يمكن إصلاح سيارتهم بتحديث برمجي يقدم سبلا بديلة لإصلاح المشكلة.

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وبحسب بيانات مركز تكنولوجيا السيارات والأبحاث في الصين، فإن هناك نحو 9ر1 مليون سيارة تسلا مسجلة في الصين، وهى أكبر سوق خارجي للسيارات الكهربائية حتى يونيو الماضي.  

المصدر: وكالات
شركة تسلا
الصين
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