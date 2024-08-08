«أدنيك»: شراكة استراتيجية في مجال تقنية المعلومات مع «كود» الإماراتية

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت مجموعة أدنيك عن شراكة استراتيجية في مجال تقنية المعلومات مع شركة كود الإماراتية وهي منظومة تكنولوجيا عالمية شاملة في أبوظبي (HUB 71).

ووفرت «كود» حلول تقنية متقدمة لإدارة الفعاليات وتقديم تجربة رقمية استثنائية للمشاركين في فعاليات موسم صيف أبوظبي الرياضي وصيف العين الرياضي 2024.

وأتاحت هذه الشراكة تحسين آليات التسجيل والحجز والمبيعات باستخدام حلول وتطبيقات رقمية مبتكرة، حيث أسهمت هذه التحديثات في تبسيط عملياتها وإثراء تجربة الزوار لموسم صيف أبوظبي والعين الرياضي 2024.

وأسهم التطبيق المميز لكود الإماراتية، كيو بورتال(Qportal) في سهولة الوصول إلى العروض الرياضية المتنوعة وفعاليات صيف أبوظبي، وصيف العين الرياضي، وقد أدى ذلك إلى تفاعلات أكثر سلاسة ومرونة للزوار، مما عزز تجربتهم خلال مشاركتهم وتفاعلهم وأجراء الحجوزات لمختلف الرياضات والفعاليات المصاحبة.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: تندرج شراكتنا مع كود الإماراتية ضمن استراتيجيتنا الرامية لرفع كفاءة العمليات التشغيلية والتنظيمية وتحسين تجربة المشاركين في كافة الفعاليات التي تنظمها المجموعة، وتجسد التزامنا بالاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لتقديم تجارب فعاليات متميزة لجميع زوار الفعاليات في مراكز المجموعة.

وأضاف الظاهري: «نحن فخورون بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الشركات الوطنية في قطاع الخدمات الرقمية، وتعزز هذه الشراكة جهودنا الرامية لدعم المواهب والابتكارات الإماراتية في هذه القطاعات الحيوية، ضمن منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي (Hub 71)، الأمر الذي سيساهم في تعزيز مكانة إمارة أبوظبي كعاصمة للإبداع والابتكار في المنطقة».

ومن جانبه أعرب أحمد عيسى القبيسي، المؤسس والرئيس التنفيذي لكيو بورتال(Qportal)، عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية مع مجموعة أدنيك قائلاً: هذه الشراكة هي شهادة على الروح الابتكارية والتفوق التقني للشركات الإماراتية التي أثبتت قدرتها على المنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقال القبيسي: نحن سعداء بالدعم المقدم لفعاليات موسم صيف أبوظبي والعين الرياضي من خلال تحسين العمليات التشغيلية وتعزيز حضورها الرقمي بتقنيتنا، وأن هدفنا هو ضمان تجربة سلسة وقائمة على حلول التكنولوجيا الذكية وتطبيقاتها، مما يجعل فعاليات أبوظبي والعين الصيفية نموذجاً رائداً للنجاح والتميز.

وساهم هذا التعاون بين مجموعة أدنيك وشركة كود الإماراتية، في تعزيز عمليات إدارة حجوزات الملاعب والمرافق الترفيهية لفعاليات موسم صيف أبوظبي والعين الرياضي، ما سهل العمليات التشغيلية وحسّن تجارب العملاء من خلال التكامل والربط عبر جميع النقاط الرقمية ومراكز الحجوزات، وتوفير قدرات تحليل البيانات لتوفير تجربة استثنائية قائمة على أرقى المعايير العالمية.