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مركز أبوظبي العقاري يطلق أول مؤشر إيجاري سكني في الإمارة

مركز أبوظبي العقاري يُطلق أول مؤشر إيجاري سكني في الإمارة
20 أغسطس 2024 10:25

أطلق مركز أبوظبي العقاري، الجهة المسؤولة عن تنظيم شؤون القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، أوَّل مؤشر رسمي للإيجارات في الإمارة، بهدف دعم المستأجرين والمُلاك، ورفع مستوى شفافية السوق، والإعلان عن قيم إيجارية تقديرية، وتعزيز استقرار سوق العقارات المتنامي في الإمارة.

ويقدِّم المؤشِّر الإيجاري بيانات موثوقة يَسهل الوصول إليها عن العقارات السكنية، ويحدِّد نطاقاً تقديرياً ربع سنوي لقيمة إيجارات العقارات في إمارة أبوظبي، ويساعد المقيمين والمستثمرين العالميين على الفهم العملي لقطاع التأجير في أبوظبي، ما يمكنهم من اتخاذ قرارات تستند إلى بيانات موثوقة.

وقال راشد العميرة، المدير العام لمركز أبوظبي العقاري بالإنابة: «إنَّ إطلاق مؤشر الإيجارات يُسهم في تعزيز قطاع التأجير في أبوظبي، ويرتقي بقدرة القطاع العقاري في أبوظبي على جذب المستثمرين الدوليين. وتعكس هذه المبادرة التزامنا بتنمية قطاع عقاري مزدهر، وترسيخ مكانة الإمارة وجهةً استثماريةً وعقاريةً رائدةً إقليمياً وعالمياً».

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وأضاف: «مهمتنا اليوم أن نضمن أعلى مستويات الشفافية في ممارساتنا التنظيمية، وسنواصل التعاون مع الجهات المعنية لتطوير منظومة عمل آمنة وموثوقة».

ويتماشى مؤشر الإيجارات مع التزام مركز أبوظبي العقاري بتعزيز رضا العملاء، وتحقيق القيمة المناسبة لجميع الأطراف، من المستثمرين والمستأجرين والمُلاك.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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