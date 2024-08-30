40.4 مليار درهم حجم سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات خلال 2024

يوسف العربي (أبوظبي)

يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات إلى نحو 40.4 مليار درهم «11.01 مليار دولار» في عام 2024، حسب تقرير حديث لشركة «موردور إنتليجنس» للأبحاث.

وتوقع التقرير أن يصل حجم السوق إلى 69.69 مليار درهم «18.99 مليار دولار» بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.52% خلال الفترة (2024-2029).

وأوضح التقرير أنه في السنوات الأخيرة، شهد سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات نمواً كبيراً، مدفوعاً بعدة عوامل مثل الانتشار الواسع للإنترنت والسكان الشباب المتمرسين في مجال التكنولوجيا، والبنية التحتية القوية.

ولفت التقرير إلى أن أكثر من 96% من سكان الإمارات يتمتعون بإمكانية الوصول إلى الإنترنت، مما يجعل الدولة واحدة من البلدان ذات أعلى معدلات انتشار الإنترنت على مستوى العالم.

وأورد التقرير بيانات للبنك الدولي والتي أشارت إلى أن 9.82 مليون من سكان الإمارات قاموا بعمليات شراء عبر الإنترنت خلال العام 2023، مع توقع البنك الدولي نمو هذا الرقم إلى 11.11 مليون بحلول عام 2025.

وأكد التقرير أن حكومة الإمارات قامت بجهود كبيرة لتشجيع ومساعدة نمو التجارة الإلكترونية في الدولة، مضيفاً: كانت حكومة الإمارات في طليعة جهود التحول الرقمي، حيث أدركت إمكانات التجارة الإلكترونية وتأثيرها على قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية وأرست مبادرات استراتيجية تركز على تعزيز الخدمات الحكومية، الابتكار، وتحسين البنية التحتية الرقمية، وتوفير إطار متين لتطوير الإلكترونيات الاستهلاكية في منصات التجارة الإلكترونية.

وأوضح التقرير أن السوق يقدم فرصاً فريدة مستفيداً من الاقتصاد القوي لدولة الإمارات والدخل المرتفع المستهلكين مما يجعل الإمارات مركزاً استراتيجياً للتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط، وقال إن، مستقبل التجارة الإلكترونية في الإمارات يبدو واعدًا بإمكانية توسيع السوق وتحسين تخصيص العملاء ودمج أنظمة الدفع الرقمية. ويرتفع حجم السوق بسبب زيادة الاستثمارات والإجراءات الاستراتيجية مثل عمليات الدمج والاستحواذ في الشركات الناشئة.

وتكتسب التجارة الإلكترونية في الإمارات شعبية كبيرة لأسعارها المعقولة، وتشكيلتها الواسعة من المنتجات، وخيارات الشحن الجذابة.

وحول اتجاهات سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات أوضح التقرير أنه من المتوقع أن تشهد تجارة الأغذية نمواً كبيراً خلال فترة التوقعات، خاصة على صعيد الحلويات والمنتجات المصنعة من السكر أو الشوكولاتة والمعجنات.

ووفق التقرير تهدف سوق التجارة الإلكترونية لشريحة الإلكترونيات الاستهلاكية إلى تزويد المستهلكين بطريقة بسيطة وسهلة لشراء منتجات مختلفة، مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفاز والكاميرات ومعدات الصوت.

وعلاوة على ذلك، يغطي السوق البيع عبر الإنترنت لهذه المنتجات بأسعار تنافسية مع التوصيل إلى المنازل كما يسمح للشركات والتجار بالوصول إلى العملاء في مناطق ومجموعات سكانية أخرى، مما يوسع قاعدة عملائهم وإمكانات مبيعاتهم.

وأوضح التقرير: نما القطاع بشكل كبير في السنوات الأخيرة، بسبب الشعبية المتزايدة للتسوق عبر الإنترنت، وتوسع الأعمال المباشرة للمستهلك، والابتكار المستمر وتحديث المنتجات الإلكترونية. وشهدت الإمارات ارتفاعاً ملحوظاً في قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية، مما أحدث طفرة في طريقة تسوق الناس للأجهزة الإلكترونية ويمكن أن يُعزى هذا النمو الهائل إلى المبادرات الاستباقية للحكومة والاستثمارات الكبيرة في القطاع الرقمي.

ونوه التقرير أن يشهد سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات ارتفاعاً في القدرة التنافسية بين الشركات وإن الشعبية المتزايدة واستخدام التجارة الإلكترونية يجلب منافسين جدداً إلى الصناعة، مما يعزز التنافس في قطاع التجارة الإلكترونية في الدولة.