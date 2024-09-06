2.8 تريليون درهم القيمة السوقية لـ20 شركة وطنية مدرجة

أبوظبي (وام)

وصل رأس المال السوقي لأكبر 20 شركة مدرجة في أسواق الأسهم المحلية من ناحية القيمة السوقية إلى 2.8 تريليون درهم مع نهاية الأسبوع الحالي، فيما من المتوقع تحقيق مزيد من الارتفاع بما يتماشى مع خطط الأسواق لمضاعفة قيمتها السوقية إلى حدود 6 تريليونات درهم خلال السنوات المقبلة.

وتعززت القيمة السوقية لأسواق الأسهم المحلية بنحو ملحوظ خلال الفترة الماضية مدعومة بشكل رئيس بقوة الاقتصاد الوطني، ومكاسب الأسهم المُدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى الإدراجات الجديدة.

واستحوذت الـ 20 شركة المُدرجة على نحو 77.6% أو ما يعادل 2.79 تريليون درهم من إجمالي القيمة السوقية لأسواق الأسهم المحلية والبالغة 3.59 تريليون درهم.

وجاءت شركة «العالمية القابضة» في الصدارة مع وصول قيمتها السوقية إلى أكثر من 912.29 مليار درهم بما يعادل 25.4% من رسملة الأسواق المحلية، ثم أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» بقيمة سوقية تربو على 296.8 مليار درهم وبحصة 8.25%.