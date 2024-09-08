عقارات أبوظبي تواصل النمو وجذب المستثمرين الجدد

سيد الحجار (أبوظبي)

واصل القطاع العقاري في أبوظبي استقطاب المزيد من المستثمرين الجدد خلال العام الحالي، مع تسابق الشركات العقارية لطرح المزيد من المشاريع التي تلبي متطلبات شرائح متنوعة من المستثمرين، وسط نمو ملحوظ في معدلات النمو بالقطاع.

وكشف مركز أبوظبي العقاري، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سوق العقارات بالإمارة سجلت نمواً استثنائياً بنسبة %225 خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مؤكداً أن هذا التنوّع في المستثمرين يؤكد تميّز وجاذبية البيئة الاستثمارية في أبوظبي، والتي تعزّز ثقة المستثمرين بسوق العقارات في الإمارة.

واستقطبت أبوظبي استثمارات عقارية بقيمة 3.28 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، ساهم فيها 971 مستثمراً فردياً من أكثر من 75 دولة شملت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وكازاخستان وروسيا.

أكد خبراء ومتعاملون عقاريون، لـ«الاتحاد»، أن تنوع المشاريع العقارية بأبوظبي أسهم في استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين للسوق سواء من المستثمرين المحليين أو الأجانب، متوقعين أن يواصل القطاع أداءه القوي خلال العام الحالي، ما يسهم في جذب المزيد من المستثمرين الجدد بالقطاع.

وكانت بيانات المركز قد أظهرت زيادة عدد المستثمرين المحليين وغير المقيمين، خلال عام 2023، حيث بلغ إجمالي عدد المستثمرين المحليين الجدد 9448 مستثمراً، بنسبة زيادة بلغت 71%، وارتفع عدد المستثمرين غير المقيمين إلى 1098 مستثمراً، بنسبة زيادة بلغت 175%، ما يعكس الازدهار المستمر الذي يشهده القطاع العقاري للإمارة.

مشاريع جديدة

وكشفت الدار العقارية نهاية العام الماضي عن بيع ثلاثة مبانٍ ضمن المرحلة الأولى من مشروع «غاردينيا باي» في جزيرة ياس في غضون 24 ساعة من طرحها للبيع، حيث بلغت نسبة المشترين الذين يستثمرون للمرة الأولى في مشاريع الدار العقارية نحو 80% من إجمالي مبيعات المرحلة الأولى للمشروع، لتواصل «الدار» تنويع قاعدة عملائها. كما شكل المشترون الذين يستثمرون للمرة الأولى في مشاريع الدار العقارية 86% من إجمالي مبيعات مشروع «نيكي بيتش ريزيدنسز»، الذي طرحته الشركة مؤخراً في رأس الخيمة، و85% من مشروع «جنان من الدار» في دبي، و82% بمشروع «أثلون» في دبي.

وأكد فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لمجموعة الدار، إن الشركة نجحت في تنويع قاعدة عملائها خلال الفترة الأخيرة مع توالي طرح المزيد من المشاريع الجديدة في أبوظبي، فضلاً عن دخول أسواق جديدة في دبي ورأس الخيمة.

وأوضح فلكناز أن كل مشاريع الشركة تشهد طلباً مرتفعاً من المشترين، ما يعزز قيمة المبيعات والتي شهدت زيادة ملحوظة خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث شهدت مبيعات المشاريع التطويرية نمواً قوياً محققةً 14 مليار درهم خلال النصف الأول بزيادة قدرها 21% على أساس سنوي، وجاء ذلك مدعوماً بالطلب القوي على المشاريع الجديدة والمخزون الحالي. وأشار إلى وجود زيادة كبيرة في قاعدة العملاء بالاستفادة من جاذبية الدولة للمستثمرين الدوليين، حيث بلغت نسبة مبيعات العقارات السكنية للمشترين الدوليين والمقيمين في دولة الإمارات 79%.

شرائح متنوعة

وقال عبدالرحمن الشيباني، رئيس مجلس إدارة شركة منابع العقارية، إن تنوع المشاريع الجديدة والتي تنتشر بمناطق جاذبة مثل جزيرة السعديات وجزيرة الحديريات، بجانب مناطق التملك الحر المتميزة مثل جزيرة الريم وشاطئ الراحة، أسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين.

وأضاف أن جزيرة الحديريات استقطبت شرائح جديدة من المستثمرين الجدد، في ظل ما توفره من وحدات متميزة وفلل خاصة بمواصفات فريدة من نوعها، ما أسهم في استقطاب شريحة مهمة من الأثرياء الراغبين في الاستثمار العقاري.

وأضاف أن سهولة ممارسة الأعمال بأبوظبي مع توالي الكشف عن العديد من القوانين المحفزة للاستثمار بمختلف القطاعات الاقتصادية بالإمارة عززت من فرص جذب مستثمرين جدد سواء من المحليين أو الأجانب، حيث تعد أبوظبي وجهة مثالية للعيش والاستثمار، في ظل توفر الأمن والأمان والبيئة التشريعية والقانونية الجاذبة.

وأوضح الشيباني أن المشاريع الجديدة جذبت فئات متنوعة من المستثمرين لاسيما الشباب، حيث تتميز المشاريع الجديدة بمواصفات خاصة تعزز سهولة الحياة والخدمات الذكية والمستدامة بجانب المرافق المتميزة من حمامات سباحة ومناطق خضراء وغيرها.

نشاط قوي

بدوره، أوضح الدكتور محمد نعيمات، رئيس مجموعة الحصن للعقارات، أن أبوظبي صارت وجهة جاذبة للمستثمرين الجدد سواء المحليين أو الأجانب، مع طرح مشاريع جديدة بمناطق التملك الحر، وفي مقدمتها جزيرتا ياس والسعديات.

وأوضح أن القطاع العقاري يشهد خلال الفترة الحالية نشاطاً ملحوظاً، وهو ما يظهر في بيع معظم المشاريع الجديدة فور الطرح، ما يعكس جاذبية السوق ونجاحه في استقطاب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب. وأظهر تقرير صادر عن موقع «بيوت» حول أداء القطاع العقاري في إمارة أبوظبي مؤخراً أن الربع الأول من عام 2024 شهد نمواً قوياً في الطلب على عقارات أبوظبي، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على أسعار العقارات وحجم وإجمالي قيمة المعاملات، كما أنه من المتوقع أن يستمر هذا الأداء القوي خلال العام الحالي، الأمر الذي يُعزز مكانة أبوظبي كوجهة جاذبة للاستثمارات العقارية، مما يُحفّز القطاع ويُحافظ على ديناميته. وأضاف: لا يزال سوق العقارات في أبوظبي يتمتع بأداء قوي كما نرى من خلال بيانات الربع الأول من عام 2024، حيث تُظهر اتجاهات السوق الحالية وجود ثقة متزايدة في سوق العقارات بأبوظبي من قِبَل المستثمرين المحليين والعالميين على حد سواء.

وأكد نعيمات أن المشاريع العقارية الجديدة في أبوظبي جذبت عدداً كبيراً من المستثمرين الجدد، في ظل تنوع المشاريع من حيث الفئة والأسعار والمواقع، ما عزز استقطاب شرائح متنوعة من المشترين.

تداولات عقارية

شهد النصف الأول من عام 2024 تسجيل 12.439 معاملة عقارية في أبوظبي بقيمة بلغت 36.2 مليار درهم، منها 23.7 مليار درهم للبيع والشراء عبر 7.088 معاملة، و12.5 مليار درهم للرهن العقاري عبر 5.351 معاملة، بحسب البيانات الصادرة عن مركز أبوظبي العقاري التابع لدائرة البلديات والنقل - أبوظبي.