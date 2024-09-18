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اقتصاد

شركات أميركية تطلق مبادرة بقيمة 100 مليار دولار للاستثمار في مراكز البيانات

نمو سوق مراكز البيانات في الإمارات خلال 2021 - 2026
18 سبتمبر 2024 13:30

سانتا كلارا (د ب أ)
أعلنت شركات بلاك روك وجلوبال إنفرستراكتشر بارتنرز (بي.آي.جي) ومايكروسوفت وإم.جي.إكس مبادرة تحمل اسم «الشراكة الاستثمارية العالمية للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي» (جي.أيه.آي.آي.بي) للاستثمار في إقامة مراكز بيانات جديدة، وتوسيع المراكز القائمة. 
وستدعم المبادرة تصميماً مفتوحاً ونظاماً بيئياً واسع النطاق، وتتيح الوصول الكامل وعلى أساس غير حصري لهذه البنية التحتية لمجموعة لمتنوعة من الشركاء والشركات. 
وستساهم شركة الرقائق الإلكترونية العملاقة نيفيديا بخبراتها في مجال مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ومصانع معدات الذكاء الاصطناعي في المبادرة بهدف تعزيز النظام البيئي للذكاء الاصطناعي. 
وستتعاون المبادرة أيضاً مع قادة صناعة التكنولوجيا والإلكترونيات، لتحسين سلاسل إمداد الذكاء الاصطناعي وتأمين إمدادات الطاقة لصالح عملائها والصناعة ككل. 
وتستهدف هذه الشراكة في البداية جمع ما يصل إلى 30 مليار دولار من المستثمرين وأصحاب الأصول والشركات وربما يصل المبلغ إلى 100 مليار دولار عند حساب القروض لتمويل الاستثمارات في مشروعات الشراكة. 
يذكر أن أبوظبي أسست شركة إم.جي.إكس في وقت سابق من العام الحالي للاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، بالتعاون مع شركاء عالميين بهدف تعميق دور التكنولوجيا في الاقتصاد العالمي، والتركيز على الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات. 

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