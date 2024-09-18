بيع فيلا سكنية في أبوظبي بقيمة 130 مليون درهم

حامد رعاب (أبوظبي)

شهدت إمارة أبوظبي الأسبوع الماضي بيع فيلا سكنية بقيمة 130 مليون درهم، بمساحة 984.6 متر مربع، وذلك في المرحلة الثانية من مشروع «حد السعديات» الذي تطوره شركة السعديات للتطوير والاستثمار، لتتصدر هذه الصفقة قيم التداولات خلال الأسبوع، حسب بيانات مركز أبوظبي العقاري.

ووفق البيانات التي اطلعت عليها «الاتحاد»، بلغت قيمة التصرفات العقارية في أبوظبي خلال الأسبوع الماضي 413 مليون درهم.

وبلغت قيمة المبيعات العقارية في أبوظبي منذ بداية العام الحالي، حتى منتصف شهر سبتمبر الحالي، نحو 30.7 مليار درهم، حسب بيانات المركز.

وارتفع عدد المعاملات العقارية بنسبة 17.8% لتصل إلى 12.439 ألف معاملة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، فيما بلغ عدد المستثمرين الجدد 4.606 مستثمر.

وشهد الأسبوع الماضي بيع وحدة سكنية «شقة» على المخطط في جزيرة السعديات، بمساحة 263.4 متر مربع، وبقيمة12.61 مليون درهم، بالإضافة إلى بيع وحدة مماثلة بقيمة 11.67 مليون درهم. وسجلت شركة الدار العقارية بيع فيلا سكنية مكونة من 4 غرف على مساحة 538.7 متر مربع في جزيرة السعديات، كما سجلت الشركة نفسها بيع شقة على المخطط، مكونة من غرفتين، بمساحة 152 متراً مربعاً، وبقيمة 6.33 مليون درهم، كما سجلت بيع شقة على الخطط مكونة من غرفتين بمساحة 137 متراً بقيمة 6.19 مليون درهم.

وسجلت الشركة الوطنية للاستثمار بيع وحدة فندقية، بمساحة 167 متراً مربعاً، بقيمة 4.9 مليون درهم، كما تم تسجيل بيع «دوبلكس» في ممشى السعديات، مكون من غرفة واحدة، بمساحة 142.7 متر، بقيمة 4.9 مليون درهم.

وشهدت تداولات الأسبوع الماضي بيع وحدة سكنية مكونة من غرفتين على مساحة 202 متر مربع، بقيمة 4.56 مليون درهم، بالإضافة إلى بيع فيلا مكونة من 5 غرف على مساحة 577 متراً مربعاً بقيمة 4.5 مليون درهم.