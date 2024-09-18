الإمارات السادسة عالمياً في نمو إنفاق السياح الدوليين

رشا طبيلة (أبوظبي)

توجت دولة الإمارات بمكانة عالمية مرموقة في قطاع السفر والسياحة ومساهمته بالاقتصاد المحلي خلال العام الجاري، حيث جاءت الدولة بالمرتبة السادسة عالمياً في نمو إنفاق السياح الدوليين خلال عام 2024 مقارنة بعام 2019، بحسب تقرير صادر عن مجلس السفر والسياحة العالمي.

وقال التقرير، إن الإمارات جاءت بالمرتبة العاشرة عالمياً خلال العام الجاري في حجم إنفاق السياح الدوليين، متوقعاً أن يسجل القطاع السياحي بالدولة حجم إنفاق السياحة الدولية بنحو 192 مليار درهم (52.3 مليا دولار).

وسجلت الولايات المتحدة الأميركية المرتبة الأولى في حجم إنفاق السياح الدوليين، تلتها إسبانيا ثم الصين ثم فرنسا ثم تركيا ثم المملكة العربية السعودية، تلتها إيطاليا ثم بريطانيا وبعدها تايلاند ثم الإمارات.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي إنفاق السياح الدوليين في الإمارات 191.8 مليار درهم العام الحالي، بنمو 9.5%، مقارنة مع 175.2 مليار درهم خلال العام الماضي، وبنمو نسبته 22.8%، مقارنة بعام 2019، على أن يرتفع إلى 231.8 مليار درهم في 2034.

وبين التقرير أن الإمارات في المرتبة الثالثة على مستوى الشرق الأوسط في تسجيل أعلى نمو في مساهمة السياحة والسفر بالناتج المحلي العام الماضي، مقارنة بالعام 2019، حيث سجلت نمواً نسبته 14.3%، في الوقت الذي سجلت فيه الأردن المرتبة الأولى بنسبة نمو 34.2%، تلتها المملكة العربية السعودية 29.1%، ثم الإمارات تلتها الكويت بنمو 13%، ثم البحرين 9.4%، وقطر 5%.

وبحسب التقرير، سجلت الإمارات المرتبة 13 عالمياً في إنفاق سكانها على السفر للخارج العام الماضي، لتقفز مرتبة واحدة، مقارنة بالعام 2019، حيث كانت في المرتبة 14 عالمياً.

وتوقع التقرير أن يرتفع إجمالي إنفاق سكان الإمارات على السفر إلى الخارج العام الجاري، ليصل إلى 119.9 مليار درهم خلال العام الجاري، مقارنة مع 115.7 مليار درهم تم إنفاقها على السفر العام الماضي، بنمو 3.6%.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يرتفع إجمالي إنفاق سكان الدولة على السفر للخارج إلى 140.7 مليار درهم بحلول عام 2034.

واستقبلت الإمارات 25.3 مليون سائح دولي ممن يقيمون بالفنادق العام الماضي، بنمو 28.5%، وسط توقعات باستقطاب 29.2 مليون سائح دولي العام الجاري، بنمو 15.5%.