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اقتصاد

أبوظبي تستضيف مؤتمر الرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات أكتوبر المقبل

مركز أبوظبي للمعارض
23 سبتمبر 2024 14:42

 


أبوظبي (الاتحاد)
تستضيف أبوظبي المؤتمر الثالث والستين للرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات (ICCA) خلال الفترة من 20 إلى 23 أكتوبر المقبل في مركز أدنيك أبوظبي.

ويُقام المؤتمر بالتعاون مع مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، موفراً منصّة تجمع الرواد والمبتكرين والمتخصصين في هذا القطاع، لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة حول سبل توظيف التقنيات الحديثة، وتبني أفضل ممارسات الاستدامة والإدماج، بالإضافة إلى توسيع شبكات التعاون والعلاقات المهنية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
ويتضمّن جدول أعمال المؤتمر، الذي ينعقد تحت شعار «الغد يبدأ اليوم»، أكثر من 70 جلسة حوارية وورشة عمل وكلمة رئيسية تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات المهمة لبحث واقع القطاع، واستشراف مستقبله. 
وتوفر هذه الجلسات المعرفة والاستراتيجيات الأساسية لتمكين الحضور من تنمية أعمالهم والترويج لوجهاتهم، وتتخللها فترات للاستراحة، تتيح المجال للتعارف والتواصل بين الحضور والوفود.

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وقال مبارك الشامسي، مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض: «نتطلع إلى الترحيب بالوفود المشاركة في مؤتمر الرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات 2024 في أبوظبي، وندعوهم إلى استكشاف تجاربنا الاستثنائية وكرم ضيافتنا الأصيلة، والتعرف على ما تمتلكه الإمارة من مقومات سياحية وبنية تحتية ومنشآت حديثة ومتكاملة.

ويفتح الحدث آفاقاً واسعة أمام الخبراء والمتخصصين في سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض للتعاون والحوار والإبداع واكتساب رؤى جديدة، والمساهمة في رسم ملامح مستقبل صناعتنا المتنامية وسريعة التطور. ويحظى المشاركون على مدار ثلاثة أيام بعديد من الفرص الواعدة لدفع التغيير الإيجابي، تعزيزاً لمسيرتهم المهنية، ودعماً لأعمالهم وللقطاع بصفة عامة».
من جانبه، قال سينثيل جوبيناث، الرئيس التنفيذي للرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات: «يسعدنا أن نعقد مؤتمرنا المتميز في مركز أدنيك أبوظبي، وأن نرحّب بضيوفنا في حدث عالمي لا مثيل له. أعدّ فريقنا وشركاؤنا برنامجاً حافلاً بالفعاليات المصمّمة لإثراء معلومات ومعرفة المشاركين، وإلهامهم وإرشادهم من قبل خبراء القطاع على مستوى العالم. نفخر بإنجازاتنا وبتعاوننا المثمر مع شركائنا في أبوظبي، وأودّ أن أعرب عن تقديري لفريق دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي على جهودهم ودعمهم الذي يمهد الطريق أمامنا لتقديم تجربة ناجحة ولا تُنسى في مؤتمرنا المرتقب».

مركز أبوظبي الوطني للمعارض
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