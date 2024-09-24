الذهب يرتفع لمستوى قياسي جديد

ارتفعت أسعار الذهب لمستوى قياسي جديد اليوم الثلاثاء بفعل تعليقات من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) تعكس الميل إلى المزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبحلول الساعة 05:07 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2636.85 دولار للأوقية بعدما بلغ رقماً قياسياً عند 2638.37 دولار في وقت سابق من الجلسة. كما وصل لأعلى مستوى له على الإطلاق أمس الاثنين.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة لتسجل 2661.60 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 31.07 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.4 بالمئة ليسجل 969.35 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1053.09 دولار للأوقية.