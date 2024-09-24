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اقتصاد

الإمارات تعلن المرحلة التالية من مبادرتها «تكنولوجيا التجارة»

الإمارات تعلن المرحلة التالية من مبادرتها «تكنولوجيا التجارة»
24 سبتمبر 2024 14:04


جنيف (الاتحاد)
أعلنت دولة الإمارات عن المرحلة التالية من مبادرة «تكنولوجيا التجارة»، خلال المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية في جنيف بسويسرا، مع التأكيد على أن الذكاء الاصطناعي سيكون محور التركيز الأساسي للمرحلة الثانية من البرنامج.

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وألقى عبد السلام محمد آل علي، الوزير المفوض، ومدير مكتب تمثيل دولة الإمارات لدى منظمة التجارة العالمية، كلمة تمهيدية في المنتدى كشف فيها عن هذه الخطط، وذلك خلال جلسة بعنوان «تكنولوجيا التجارة: المفكر والمبتكر والباني» هدفت إلى استكشاف تأثير أدوات مثل الذكاء الاصطناعي على التجارة حول العالم.
وقال عبد السلام آل علي في كلمته: «ينصبّ تركيزنا الأساسي لهذا العام على الذكاء الاصطناعي الذي يوفر إمكانات هائلة لتبسيط الخدمات اللوجستية، وتعزيز التمويل التجاري، وتحسين عملية اتخاذ القرار عبر سلاسل التوريد».
وأضاف: «سيساهم دمج الذكاء الاصطناعي في أنظمة التجارة في تحقيق مستويات جديدة من الكفاءة والقدرة على التوقع والمرونة، مما يجعل حركة التجارة العالمية أكثر سرعة وذكاء. وتتمحور تكنولوجيا التجارة بشكل أساسي حول كسر الحواجز التي تعيق تدفق السلع، وتحد من الوصول إلى الأسواق، وتزيد من التكاليف. وبالتالي فإننا من من خلال تبني الابتكار، نهدف إلى تحقيق تجارة أكثر استجابة وشمولية يستفيد منها جميع أصحاب المصلحة من الشركات الكبيرة إلى الشركات الصغيرة، ومن الدول المتقدمة إلى تلك ذات الاقتصادات النامية».
وتابع: «تمثل مبادرة تكنولوجيا التجارة رؤية لعالم تكون فيه التجارة أكثر كفاءة وتتمتع بشمولية أوسع واستدامة أطول. ومن خلال الاستفادة من تقنيات مثل تكنولوجيا السجل الموزع، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة، نهدف إلى إحداث ثورة في مجال التجارة العالمية. وتتولى دولة الإمارات، باعتبارها تشكل مركزاً تجارياً رئيساً، قيادة هذه المبادرة بالتزامن مع تحديد معايير جديدة وقيادة مسار الابتكار في مجال تكنولوجيا التجارة».
وجرى تنظيم جلسات مبادرة «تكنولوجيا التجارة» من قبل كلّ من ووزارة الاقتصاد الإماراتية، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي والمنتدى الاقتصادي العالمي، وأدارت الجلسات روبا جانجولي، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة التجارة الشاملة.

وزارة الاقتصاد
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