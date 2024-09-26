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اقتصاد

«المالية»: 1.1 مليار درهم لمزاد صكوك الخزينة الإسلامية لشهر سبتمبر 2024

مبنى وزارة المالية (الاتحاد)
26 سبتمبر 2024 16:56


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية، بصفتها الجهة المصدرة، وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نتائج مزاد صكوك الخزينة الإسلامية «T-Sukuk» المقوّمة بالدرهم الإماراتي، بقيمة 1.1 مليار درهم، وذلك ضمن برنامج إصدار صكوك الخزينة الإسلامية للربع الثالث لعام 2024.
وقالت الوزارة، إن مزاد برنامج صكوك الخزينة الإسلامية، شهد طلبا قويا، من قبل البنوك الثمانية الموزعين الأساسيين على الشريحة المستحقة في مايو 2027، والشريحة الجديدة لأجل 5 أعوام المستحقة في سبتمبر 2029، حيث تم تسلم عطاءات بقيمة 5.07 مليار درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 4.6 مرة.
ويظهر نجاح المزاد في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق، التي تم تحقيقها بمعدل عائد حتى الاستحقاق (YTM) 3.67 % للشريحة المستحقة في مايو 2027، و3.65% للشريحة المستحقة في سبتمبر 2029، وذلك بفارق 13 إلى 15 نقطة أساس عن سندات الخزينة الأميركية، لآجال مماثلة، وذلك في وقت الإصدار.
تجدر الإشارة إلى أن صكوك الخزينة الإسلامية بالعملة المحلية، تعمل على بناء منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، ما يساهم في تعزيز تنافسية سوق رأسمال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.

 

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