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اقتصاد

نمو اقتصاد بريطانيا بالربع الثاني بوتيرة أبطأ من التقديرات الأولية

نمو اقتصاد بريطانيا بالربع الثاني بوتيرة أبطأ من التقديرات الأولية
30 سبتمبر 2024 12:57


لندن (رويترز)
نما اقتصاد بريطانيا في الربع الثاني بوتيرة أبطأ من التقديرات الأولية، رغم وجود علامات على التحسن في مالية الأسر، قبل إعلان الميزانية السنوية للبلاد الشهر المقبل.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية نمو الاقتصاد 0.5% في الفترة من أبريل إلى يونيو.
وكانت تقديرات أولية لمكتب الإحصاءات الوطنية عن الربع الثاني أظهرت نمو الناتج المحلي 0.6%، وهو المعدل ذاته الذي توقعه خبراء اقتصاديون.
وقال جورا سوري، الاقتصادي في شركة برايس ووترهاوس كوبرز: «نما الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا في الربع الثاني من العام الجاري بوتيرة أقل قليلاً من التقديرات الأولية، لكن التوقعات الاقتصادية لبريطانيا تحسنت بصورة كبير منذ بداية العام».
وأضاف: «يرجع ذلك إلى حد كبير لعودة التضخم إلى المستوى المستهدف وبدء خفض أسعار الفائدة والاستقرار السياسي بعد الانتخابات».
وارتفع معدل الادخار للأسر البريطانية إلى 10% في الربع الثاني من العام، ارتفاعاً من 8.9% في الأشهر الثلاثة الأولى، وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني على التوالي، وإن كان بوتيرة أبطأ من الربع الأول.
وتوقع بنك إنجلترا (البنك المركزي) أن يتباطأ النمو إلى 0.3% في الربع الثالث من العام الجاري، لكنه أشار إلى وجود مؤشرات على أن الخفض الأول لأسعار الفائدة في أغسطس والتوقعات بمزيد من الخفض، إضافة إلى تراجع التضخم قد تعزز النمو في وقت لاحق من العام.
وأوضح مكتب الإحصاءات أن الاقتصاد نما 0.7% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، وهو معدل أبطأ من توقعات خبراء اقتصاديين بارتفاع قدره 0.9%.

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