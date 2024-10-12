45 مشروعاً عقارياً جديداً بأبوظبي خلال 9 أشهر

سيد الحجار (أبوظبي)

واصلت الشركات العقارية في أبوظبي، خلال العام الجاري، إطلاق المشاريع الجديدة التي تلبي متطلبات شرائح متنوعة من المستثمرين.

وأظهرت منصة «داري» التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، تسجيل 45 مشروعاً عقارياً جديداً منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، منها 33 مشروعاً توفر أكثر من 9300 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 12 مشروعاً توفر أراضي سكنية وتجارية وإدارية وخدمية.

وأكد مسؤولون وخبراء عقاريون لـ «الاتحاد»، أن توالي إطلاق الشركات العقارية بأبوظبي للمزيد من المشاريع الجديدة يعكس حالة النشاط والنمو التي يشهدها السوق العقاري خلال الفترة الحالية، وهو ما يظهر في زيادة مبيعات المشاريع العقارية، والتي يتم بيع معظمها فور الطرح مباشرة.

شقق وفلل

ضمت قائمة المشاريع الجديدة التي تم تسجيلها بمنصة «داري» خلال العام الحالي، 8 مشاريع لشركة الدار العقارية، توفر 3303 شقق وفلل سكنية، بواقع 5 مشاريع في جزيرة السعديات توفر 1031، وهي «نوران ليفنج»، ويضم 372 وحدة سكنية، و«منارة ليفنج 2» ويوفر 232 وحدة سكنية، و«ذا أرت هاوس» بإجمالي 281 وحدة سكنية، و«ذا سورس تيراسيس» ويضم 58 وحدة، و«ممشى بالم» ويوفر 88 وحدة، بالإضافة إلى مشروعين بجزيرة ياس، هما «ياس ريفا» ويوفر 294 فيلا سكنية، و«سما بارك» ويضم 235 وحدة سكنية، بجانب مشروع «بلغيلم» ويوفر 1743 فيلا سكنية بمنطقة الباهية في أبوظبي.

وتم تسجيل 3 مشاريع لشركة بلووم العقارية ضمن «بلووم ليفينج» وهي «جرانادا 1» ويضم 483 فيلا، و«أولفيرا»، ويوفر 277 فيلا، و«سيفيل»، ويوفر 407 فلل سكنية، بجانب مشروعين لـ«مدن العقارية» بجزيرة الحديريات، وهما «النسيم» ويوفر 984 فيلا سكنية بجزيرة الحديريات، و«نوايف غرب ب»، ويوفر 211 فيلا سكنية بجزيرة الحديريات.

كما تضم قائمة المشاريع «قرية المانغروف» في منطقة ربدان لشركة مانغروف للعقارات ويوفر 255 وحدة، و«بوابة الشرق - المرحلة السادسة» لشركة بني ياس للاستثمار والتطوير، ويوفر 91 تاون هاوس، و«حدائق الجرف 3 أ» لشركة إمكان العقارية، ويوفر 174 وحدة سكنية.

كما تم تسجيل «تلال السلام 1» لأرابيان هيلز للاستثمار والتطوير العقاري، ويوفر 196 فيلا بمنطقة الفقع في العين، و«فلل أوهانا للتطوير العقاري والإنشاءات المرحلة الثالثة» لاوهانا للتطوير العقاري والإنشاءات، ويوفر 17 فيلا سكنية بمشروع الجرف و«رايت كابيتال 1» لمؤسسة رايت كابيتال التطوير العقارى للإنشاءات، ويوفر 32 وحدة سكنية بمنطقة الشامخة.

جزيرة الريم

وفي جزيرة الريم، تم تسجيل مشاريع، «ريم إيت» لشركة ساس العقارية ويضيف 54 وحدة، و«برج ايلي صعب الريم» لشركة أوهانا للتطوير العقاري، ويوفر 174 وحدة سكنية، و«كنال باي ام» لجفينور ليمتد، ويوفر 31 وحدة سكنية، و«ريم ايليفين» لساس العقارية، ويوفر 148 وحدة سكنية، و«مساكن الواحة» لمؤسسة عبدالواحد فقيه للاستثمار العقاري، وتوفر 50 وحدة سكنية.

وفي جزيرة ياس، تم تسجيل مشاريع «ذا باي ريزيدنس» لشركة بركة للتطوير العقاري، ويضم 139 شقة، و«فيستا ديل مار» لمؤسسة عبدالواحد فقيه للاستثمار العقاري، ويوفر 90 وحدة سكنية، و«أيكون لادفانسد بروبرتيز ليمتد»، ويوفر 300 وحدة سكنية.

وبمدينة مصدر، تم تسجيل مشروع «فيل 11» لشركة بورتفيل للتطوير العقاري، ويوفر 111 شقة في مدينة مصدر، و«بلازا 2» لشركة ريبورتاج العقارية ويوفر 120 وحدة.

كما تم تسجيل مشروع «مرسى الجبيل» لشركة جبيل ايلاند للاستثمار، ويوفر 36 فيلا سكنية، ومشروع «تطوير جزيرة رمحان - المرحلة 3» لشركة رمحان للتطوير، ويضم 191 فيلا سكنية، و«فيستا 3» لشركة ريبورتاج برايم العقارية، ويوفر 622 شقة سكنية، ورويال بارك لشركة سما الإمارات العقارية، ويوفر 844 وحدة سكنية بمدينة خليفة.

ارتفاع الطلب

وأوضح الدكتور عبدالرحمن محمود العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة تمكن العقارية، أن توالي إطلاق المزيد من المشاريع العقارية الجديدة في أبوظبي يعكس حالة النشاط والنمو التي يشهدها السوق العقاري خلال الفترة الحالية، موضحاً أن ارتفاع الطلب يشجع الشركات على طرح المزيد من المشاريع التي تلبي متطلبات شرائح متنوعة من المستثمرين.

وأوضح العفيفي أن المشاريع الجديدة تتميز بالتنوع من حيث الفئة والأسعار والمواقع، ما يعزز من استقطاب شرائح متنوعة من المشترين، ويسهم في تلبية متطلبات عدد كبير من المستثمرين، مؤكداً أن طرح مشاريع جديدة بمناطق جاذبة مثل جزر السعديات وياس والحديريات والريم، يسهم في استقطاب مستثمرين جدد بالقطاع.

زيادة المبيعات

قال الدكتور محمد نعيمات، رئيس مجموعة الحصن للعقارات، إن طرح المزيد من المشاريع العقارية الجديدة يعزز من مكانة أبوظبي وجهة جاذبة للمستثمرين، سواء للمحليين أو الأجانب، موضحاً أن القطاع العقاري يشهد خلال الفترة الحالية نشاطاً ملحوظاً، وهو ما يظهر في بيع معظم المشاريع الجديدة فور الطرح، ما يعكس جاذبية السوق ونجاحه في استقطاب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب.