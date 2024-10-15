«مياه وكهرباء الإمارات»: بدء تقديم طلبات الاهتمام بمشروع محطة السلع الجديدة لطاقة الرياح

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، دعوة المطورين وائتلاف المطورين لتقديم طلبات إبداء الاهتمام بتنفيذ مشروع مستقلّ لتطوير محطة جديدة لطاقة الرياح، بالقرب من البرنامج الأول من نوعه لطاقة الرياح على مستوى المرافق الخدميّة في دولة الإمارات في منطقة السلع.

ويعد مشروع محطة السلع لطاقة الرياح مشروعاً جديداً لإنتاج طاقة متجددة بسعة توليد تصل إلى 140 ميجاوات، وبمجرد دخول المحطة مرحلة التشغيل الكامل، ستسهم في مضاعفة سعة توليد طاقة الرياح الحالية في دولة الإمارات لأكثر من الضعف، مما يعني إضافة سعات جديدة إلى محفظة الطاقة المتجددة في الدولة، بما يكفي لتزويد 36 ألف منزل بالطاقة النظيفة، والتخلص من نحو 190 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وسوف يقوم هذا المشروع بدور رئيس في تحقيق مستهدفات الطاقة النظيفة لإمارة أبوظبي 2035، المتمثلة في توليد 60% من الكهرباء من خلال مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.

إلى جانب محطات طاقة الرياح الحالية، سيعمل مشروع محطة السلع لطاقة الرياح على رفع القدرة الإنتاجية لطاقة الرياح إلى نحو 240 ميجاوات، ما سيُتيح مجالاً واسعاً أمام المزيد من التوسع في برنامج طاقة الرياح، وفقاً لتقرير متطلبات السعة المستقبلية لشركة مياه وكهرباء الإمارات، وبما يتماشى مع رؤية الشركة الاستراتيجية الرامية إلى تنويع مزيج الطاقة في الدولة، وتسريع خطة انتقال الطاقة، وتوفير مصدر جديد موثوق للطاقة المتجددة لتحقيق التكامل إلى جانب التقنيات التحويلية الأخرى التي تعتمدها الشركة.

وقال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: تفتخر شركة مياه وكهرباء الإمارات بالتوسع الذي حققته عام 2023، من خلال توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» لشراء الطاقة المولَّدة من البرنامج الأول من نوعه لطاقة الرياح على مستوى المرافق الخدميّة في الدولة، وبتطوير هذا المشروع الجديد، سنتمكن من مضاعفة قدرة توليد طاقة الرياح في الدولة، والتوسع بشكل كبير في توفير الطاقة المتجددة على مدار الساعة، إضافةً إلى أهمية هذا المشروع في تمهيد الطريق لزيادة نشر تكنولوجيا الرياح على نطاق واسع في أبوظبي. من خلال تسخير قوة الرياح، سنؤكد قدرتنا على رسم ملامح مستقبل الطاقة النظيفة، إلى جانب التنويع في محفظتنا من الطاقة.

ويشمل هذا المشروع تطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وتملُّك محطة جديدة لطاقة الرياح، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية المرتبطة بها، وسوف يتم تطوير هذا المشروع، وفقاً لنموذج المنتج المستقل الرائد في أبوظبي، بحيث يدخل المطور الفائز بالمناقصة في اتفاقية شراء طاقة طويلة المدى مع شركة مياه وكهرباء الإمارات بصفتها الجهة الوحيدة المعنية بشراء الكهرباء في الإمارة.