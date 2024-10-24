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اقتصاد

«الدار» تنجز إعادة تطوير «الحمرا مول» في رأس الخيمة

«الدار» تنجز إعادة تطوير «الحمرا مول» في رأس الخيمة
24 أكتوبر 2024 16:54

 

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة الدار العقارية الدار، الانتهاء من عملية إعادة تطوير«الحمرا مول» في رأس الخيمة.
ويساهم هذا المشروع في تعزيز مكانة المول مركزاً رئيساً لمنافذ التجزئة والمطاعم في الإمارة، ويندرج ضمن خطة الدار لاستثمار مليار درهم في وجهات التجزئة الرئيسية.
يقع«الحمرا مول» في قلب قرية الحمرا، حيث شملت عملية إعادة التطوير تجديداً كاملاً لمساحاته الخارجية والداخلية، بالإضافة إلى إنشاء بهو مبتكر يجمع بين الضوء الطبيعي واللمسات الجمالية العصرية.
وقال سعود خوري، الرئيس التنفيذي لأصول التجزئة في الدار للاستثمار: متحمسون للكشف عن عمليات التجديد الأخيرة للحمرا مول، والتي تعكس التزام الدار بإنشاء وجهات عالمية المستوى تُلبي الاحتياجات المتنامية لعملائنا، ومع استمرار نمو رأس الخيمة وجهة مفضلة للضيافة والسياحة والإقامة، يعكس المول المطور التزامنا بتحسين تجارب المجتمع، وتقديم قيمة طويلة الأجل في جميع أنحاء الإمارة.
ويوفر الحمرا مول مزيجاً متنوعاً من العلامات التجارية المحلية والعالمية مع أكثر من 130 متجراً ومطعماً، منها 37 متجراً جديداً. وتضمنت عملية إعادة التطوير توسيع محفظة مطاعم المول بإضافة 14 مطعماً مشهوراً.
بالإضافة إلى عروض المتاجر والمطاعم، يضم الحمرا المول الآن مجموعة متميزة من خيارات الترفيه بما في ذلك مركز الترفيه التعليمي«كيدز فاكتوري»، ومجمع سينما ڤوكس، كما تم أيضاً إضافة العديد من الخدمات الجديدة، منها خدمة صف السيارات.
وفي السنوات الأخيرة، استحوذت الشركة على فندق ريكسوس باب البحر ومنتجع وسبا دبل تري باي هيلتون جزيرة المرجان، واللذين يخضعان حالياً لتجديدات واسعة النطاق كجزء من استثمار الدار المعلن عنه بقيمة 1.5 مليار درهم، والهادف إلى تطوير محفظة الضيافة الخاصة بها في مختلف أنحاء الإمارات. كما أطلقت الدار أول مشاريعها السكنية في رأس الخيمة عام 2023، وتواصل حالياً أعمال الإنشاء في مشروعي نيكي بيتش ريزيدنسز وروسو باي في جزيرة المرجان.

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