رؤساء شركات لـ«الاتحاد»: «أديبك 2024» منصة لعرض أحدث الابتكارات في العالم

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

أكد رؤساء شركات مشاركة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2024»، أن الحدث العالمي الأكبر في قطاع الطاقة بات منصة لعرض أحدث الابتكارات في قطاع الطاقة.

وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»: إن جميع الشركات العالمية تحرص على المشاركة في الحدث من أجل استعراض أبرز الحلول والابتكارات التي تستهدف توفير طاقة منخفضة التكلفة وآمنة ومستدامة للجميع.

وقال نوريناو ساتو، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «يوكوجاوا»: إن الشركة تعرض خلال «أديبك 2024» أحدث الحلول التكنولوجية التي تعزز الكفاءة وتدعم الاستدامة في قطاع النفط والغاز، وتشمل أنظمة الأتمتة المتقدمة، وأدوات الذكاء الاصطناعي لزيادة كفاءة العمليات، وأدوات الصيانة التنبئية والذاتية، ومنصات تحليل البيانات التي تعمل في الوقت الفعلي لتوقع أعطال المعدات وتحسين العمليات التشغيلية، كاشفاً أن الشركة ستعرض تقنية «التوأم الرقمي»، التي تُنشئ نماذج افتراضية للأصول المادية، مما يسمح بتحسين المراقبة والتنبؤ وعملية اتخاذ القرارات.

وأضاف ساتو، أن الشركة ستقدم أيضاً حلولاً خاصة بإزالة الكربون من خلال أنظمة إدارة الطاقة المتقدمة التي تساعد الشركات على تحسين استخدام الطاقة وتقليل البصمة الكربونية.

وذكر ساتو، أن «يوكوجاوا» توفر حلول إدارة الطاقة التي تعمل على تحسين استخدام الموارد وزيادة الكفاءة، مما يسهم في خفض الانبعاثات.

وقال: بالإضافة إلى ذلك، نستفيد من مؤشر جاهزية صناعة استدامة المستهلك (COSIRI) لتوجيه الشركات في مسيرتها نحو الاستدامة.

من جهته، قال الدكتور مصطفى الجزيري، العضو المنتدب لمنطقة الخليج والمغرب في شركة «هيتاشي إنرجي»: إن «أديبك 2024» يعتمد على 40 عاماً من الريادة في مجال الطاقة ويوحد كافة الجهود والدول نحو توفير طاقة منخفضة التكلفة وآمنة ومستدامة للجميع.

وأضاف أن شركة «هيتاشي إنرجي» تعرض تقنياتها المتطورة التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية لشبكة الطاقة، وتحسين إدارة الطاقة، ودفع الرقمنة في قطاع الطاقة.

ولافت إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، تقدم «هيتاشي إنرجي» تقنية الحماية من الجهد العابر (TVP) الحصرية.

وأشار الجزيري، إلى أن التحول الرقمي يعد حجر الزاوية في إنشاء شبكة طاقة فعالة ومرنة ومستدامة، مع التركيز على تسخير تحليلات البيانات، والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية لتطوير أنظمة طاقة أكثر ذكاء وقدرة على التكيف، وتقدم حلول منصة «لومادا» حزمة شاملة من الأدوات الرقمية التي تمكّن مزوّدي الطاقة من اتخاذ قرارات مستنيرة، وتحسين الكفاءة التشغيلية وتقديم مستوى فائق من الخدمة للعملاء.

قال الدكتور روهيل راغافان، الرئيس التنفيذي لشركة «ريسبونس بلس القابضة»: إن «أديبك 2024» يعد منصة لعرض أحدث الابتكارات المرتبطة بقطاع الطاقة في العالم، ولذا تشارك «ريسبونس بلس ميديكال»، باعتبارها الشريك الطبي الرسمي، وستركز على الدور المحوري للتعافي والصحة العقليّة في رفاهية ونجاح العمليات في قطاع الطاقة، وعلى وجه التحديد، تخطط الشركة للكشف عن مبادرات تدعم العافية في القطاع، وتعزّز نهجاً أكثر شمولاً واستدامة لضمان قوة عاملة منتجة ومرنة.

وأضاف: كما ستعرض شركة «ريسبونس بلس ميديكال» خلال الحدث ابتكارات تكنولوجيّة متطورة لتسريع رعاية الطوارئ قبل الوصول إلى المستشفى، بهدف خلق مستقبل مستدام، منوهاً بأن هذه الابتكارات تشمل حلول الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة المهنيّة لتحسين الكفاءة التشغيليّة والإنتاجيّة، فضلاً عن الطائرات الإلكترونيّة التي توفر بدائل مستدامة لنظم النقل التقليدية.

وأكد راغافان، أن مشاركة «ريسبونس بلس ميديكال» و«بروميثيوس» في «أديبك» ستركز على العمليات الطبيّة لمرافق عملائهما وخدمات الإسعاف في حالات الطوارئ.

وأفاد راغافان، بأن الشركة تستعين بالتقنيات بناءً على الابتكارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة العمليات وخفض تكلفة التسليم، مختتماً بالإشارة إلى أن حلول الذكاء الاصطناعي خاصة بمجال الصحة المهنية لتحسين الكفاءة التشغيلية والإنتاجية.