«إي آند» تطلق حملة عالمية لعلامتها التجارية «دايماً في أكثر»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت «إي آند»، شعاراً جديداً لعلامتها التجارية «دايماً في أكثر» (Go for More) في خطوة تهدف إلى تعريف العملاء في جميع أنحاء العالم على منظومة أعمالها الواسعة التي تشمل الخدمات والحلول المبتكرة.

وتمثل هذه الحملة علامةً فارقةً في رحلة تحول «إي آند» إلى قوة تكنولوجية عالمية، وتسلط الضوء على التزامها الراسخ بتمكين كلٍ من الأفراد والشركات بمجموعة كاملة من التجارب والمنصات والخدمات الرقمية المتميزة.

وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي آند»: «إي آند هي مجموعة تكنولوجيا رائدة عالمياً تهدف علامتها التجارية لدعم المجتمعات وتمكينها، ومن هنا فإن هدفنا من هذه الحملة هو التعريف بما نقدمه من خدمات وتقنيات متطورة، ويجسد شعار «دايماً في أكثر» دعوة لعملائنا للسعي نحو تحقيق المزيد وذلك إيماناً منا بأن الجميع يستحق مستقبلاً مليئاً بالإمكانات والقدرات، وهو ما يحفزنا ويعزز التزامنا بتقديم القيمة والجودة لتمكين الجميع على تخطي حدود الممكن والإبداع في جميع مجالات الحياة.