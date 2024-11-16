الرئيس التنفيذي للشركة لـ«الاتحاد»: «إن إم دي سي إينيرجي» تتوسع في 4 أسواق رئيسية

يوسف العربي (أبوظبي)

تعتزم شركة «إن إم دي سي إينيرجي»، توسيع عملياتها في 4 أسواق رئيسية، مستهدفة الدخول إلى أسواق جديدة في أوربا وشمال وغرب أفريقيا وجنوب شرق آسيا، بحسب المهندس أحمد سالم الظاهري الرئيس التنفيذي للشركة.

وقال الظاهري لـ«الاتحاد»، إن النتائج القوية التي حققتها الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي جاءت مدعومة بمحفظة المشاريع التي تصل إلى 50 مليار درهم، وكذلك قيمة المناقصات التي يتم دراستها والنظر بها تصل إلى حدود 59 مليار درهم.

وارتفعت أرباح «إن أم دي سي إينيرجي» بنسبة 122% لتصل إلى 901.5 مليون درهم بنهاية الأشهر التسعة الأولى من 2024 مقابل 400.6 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأشار إلى الاستثمارات الضخمة التي أعلنت عنها الشركات الكبرى في الأسواق التي تعمل بها «إم دي سي إينيرجي» لاسيما في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والتي ساهمت في انتعاش الطلب.

وقال، إن الشركة تسعى لتوسيع عملياتها ورفع قدراتها التشغيلية في جميع الأسواق التي تعمل فيها بما في ذلك الإمارات، والسعودية، والهند، وتايوان.

ونوه، بأنه في الإمارات تركزت الاستثمارات على مركز التصنيع الرئيسي حيث تم ضخ 200 مليون درهم لتحديث المنشآت ورفع الكفاءة واستخدام التكنولوجيا المتقدمة وخفض البصمة الكربونية للشركة.

وأضاف: «تم توسيع عمليات الشركة في منطقة (آيكاد 4) لتزيد المساحة الإجمالية من 300 ألف متر مربع إلى 550 ألف متر مربع كما تم الاستحواذ على مركز جديد للتصنيع في (آيكاد 2) بمساحة 184 ألف متر مربع».

وحول التوسعات المقررة في المملكة العربية السعودية، قال الظاهري، إنه سيتم الانتهاء من مركز التصنيع في رأس الخير في المنطقة الشرقية بمساحة 400 ألف متر مربع وباستثمارات 200 مليون درهم بحلول 2024 تمهيداً لافتتاحه بحلول يناير المقبل.

وحول دخول الشركة للأسواق الهندية، أكد الظاهري أنه يتم تعزيز أعمال الشركة لتغطية جميع مشاريع الهندسة والمشتريات والإنشاءات من الهند ولدى «إم دي سي إينيرجي» شركتان في الهند تغطيان مركزين للهندسة ويصل عدد الموظفين بهما إلى 1000 مهندس ومصمم.

وأشار إلى أن الشركة تركز على تطوير قطاع جديد وهو قطاع طاقة الرياح حيث مرت ثلاث سنوات على بداية عمل الشركة في مشروع للرياح في تايوان وكان مشروعاً ناجحاً بكل المقاييس ويتم النظر حالياً في أصول جديدة تعنى بطاقة الرياح.

ونوه بأن الاستثمارات الإجمالية في طاقة الرياح في السوق العالمي ستصل إلى 90 مليار دولار سنوياً بحلول 2027 ومن ثم فهو قطاع حيوي وتسعى الشركة إلى الاستحواذ على حصة منه في المستقبل القريب.

وأشار إلى أن الشركة تسعى لدخول أسواق جديدة من خلال العمل في مجال طاقة الرياح حيث يشهد القطاع نمواً مطرداً وبالتالي سيتم التركيز على هذا السوق في بحر الشمال وشمال أفريقيا وغرب أفريقيا وجنوب شرق آسيا.

ونوه بأن المشاريع البحرية تستحوذ على 60% من محفظة المشاريع نتيجة الخبرات المتراكمة للشركة في هذا المجال.

وحول أهمية إدراج جزء من أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، قال الظاهري إن هذه الخطوة تمثل نقطة تحول بالنسبة للشركة وتعتبر فرصة لتعزيز موقع الشركة في الأسواق المالية.

وقال أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة «إن إم دي سي إنرجي»، إنه تم تصنيف الشركة كشركة رائدة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بفضل المبادرات المتعددة التي تم إطلاقها في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن إحدى هذه المبادرات مبادرة «الاتصال الذكي بالقوى العاملة»، والتي تضمن سلامة الموظفين في جميع مواقع العمل، كما تسمح بالتدخل السريع في حال تعرضهم لأي مخاطر، كما ساهمت هذه المبادرة في رفع الكفاءة التشغيلية بنسبة 10%.

ونوه بأن المبادرة الأخرى هي كاميرات الذكاء الاصطناعي، التي ساهمت في المحافظة على سلامة العمال، فضلاً عن مبادرة «النقطة العمياء»، والمصممة لتوفير رؤية كاملة بزاوية 360 درجة، والتي تم استخدامها في المركبات الثقيلة التابعة للشركة لمراقبة المحيط الذي تعمل به هذه المركبات، كما يتم متابعة تصرفات المشغل لهذه المركبة لضمان السلامة.