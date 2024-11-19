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اقتصاد

«موديز»: اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً بين الأسواق الناشئة

«موديز»: اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً بين الأسواق الناشئة
20 نوفمبر 2024 01:32

مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)

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توقعت وكالة موديز للتقييم الائتماني، أن يسجل اقتصاد دولة الإمارات أسرع معدل نمو إيجابي بين اقتصادات الأسواق الناشئة خلال العام المقبل 2025، بنسبة نمو تبلغ 4.8%، بارتفاع 1% عن معدل النمو المتوقع لهذا العام عند 3.8%.
وقالت الوكالة إنها رفعت توقعاتها لنمو اقتصاد الإمارات في العام المقبل، مدفوعاً جزئياً بالطلب المحلي، ليعاكس توقعاتها بتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي لـ 23 من أكبر اقتصادات الأسواق الناشئة في عام 2025 إلى 3.8% من 4.1% في عام 2024، مع استمرار التباين الواسع حسب المنطقة والبلد. ويعود ذلك إلى تباطؤ في بعض أكبر الاقتصادات، بما في ذلك الصين.
ووفقاً لتوقعات الوكالة في تقرير أصدرته أمس، حول آفاق نمو الأسواق الناشئة، يتصدر اقتصاد الإمارات اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من جهة النمو، تليه المملكة العربية السعودية بنمو متوقع بحدود 4.7%، ثم مصر بحدود 4%، فيما جاء اقتصاد الإمارات ضمن توقعاتها لأعلى 6 اقتصادات ناشئة نمواً خلال العام المقبل.
وتوقعت الوكالة أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات 4.7% في عام 2026، فيما رجحت أن يتراجع معدل التضخم في دولة الإمارات هذا العام من 2.4% في 2023 إلى 2.4%، وإلى 2% خلال العامين 2025 و2026.
ووفقاً للتقرير، تصدرت الهند قائمة موديز للاقتصاد الناشئة الأعلى نمواً خلال العام المقبل، وذلك رغم تباطؤ النمو من معدل متوقع في 2024 عند 7.2% إلى 6.6% في 2025،، تلتها فيتنام بنمو متوقع قدره 6.5%، ثم الفلبين بنمو قدره 6.1%، وإندونيسيا وماليزيا بمعدل نمو متوقع بحدود 5% لكل منهما.

وكالة موديز
وكالة التقييم الائتماني
الإمارات
الأسواق الناشئة
الصين
السعودية
اقتصاد الإمارات
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