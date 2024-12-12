الخميس 12 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«مطار دبي» يستعد لاستقبال 5.2 مليون مسافر بين 13 و31 ديسمبر

«مطار دبي» يستعد لاستقبال 5.2 مليون مسافر بين 13 و31 ديسمبر
12 ديسمبر 2024 19:05

 

دبي (الاتحاد)
يستعد مطار دبي الدولي لاستقبال الزيادة المرتقبة في أعداد المسافرين، بالتزامن مع انطلاق موسم عطلات الشتاء، حيث من المتوقع أن يصل عدد المسافرين إلى أكثر من 5.2 مليون مسافر بين 13 و31 ديسمبر الجاري.
ومن المتوقع أن يصل المتوسط اليومي لعدد المسافرين إلى 274 ألف مسافر، وأن يكون يوم الجمعة 20 ديسمبر أكثر الأيام ازدحاماً، خلال هذه الفترة، مع استقبال ما يقارب 296 ألف مسافر، فيما تشهد عطلة نهاية الأسبوع من 20 إلى 22 ديسمبر أعلى معدلات الحركة مع استقبال المطار، ما يُقدر بنحو 880 ألف مسافر.
وأكد عيسى الشامسي، نائب رئيس أول لعمليات مباني المسافرين في مطارات دبي، جاهزية مطار دبي الدولي لاستقبال حرص مطار دبي الدولي على تقديم تجربة سفر مميزة للضيوف المسافرين، خاصة خلال فترات الذروة، من خلال التعاون والتنسيق بين جميع فرق العمل.
وتعكس الزيادة في حركة المسافرين في هذا الموسم جاذبية دبي العالمية، والتي تشهد توافد الزوار للاستفادة من عروض وتجارب التسوق والمطاعم والترفيه. ووفقاً لتوقعات حركة المسافرين، سيصل إلى دبي 1.7 مليون مسافر، فيما يغادرها 1.5 مليون مسافر آخر، وهو ما يؤكد مكانة دبي المتنامية وجهة رئيسة للمسافرين الدوليين.

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: مستمرون في رفع سقف معايير التنافسية في مجال السفر والنقل الجوي عالمياً
محمد بن راشد يطّلع خلال زيارة لمطار دبي الدولي على أحدث الطائرات من طراز "إيرباص A350"
مطار دبي الدولي
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
اليوم 10:43
رئيس الدولة ونائباه يهنئون خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمناسبة فوز المملكة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمناسبة فوز المملكة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034
اليوم 19:44
القرقاوي: محمد بن راشد أرسى "تصفير البيروقراطية" محوراً لنموذج حكومة المستقبل
علوم الدار
القرقاوي: محمد بن راشد أرسى "تصفير البيروقراطية" محوراً لنموذج حكومة المستقبل
اليوم 18:54
ألفونسو ديفيز يعود إلى تدريبات البايرن
الرياضة
ألفونسو ديفيز يعود إلى تدريبات البايرن
اليوم 20:27
رئيس الدولة يشهد تخريج الدفعة الأولى من جامعة زايد العسكرية
علوم الدار
رئيس الدولة يشهد تخريج الدفعة الأولى من جامعة زايد العسكرية
اليوم 20:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©