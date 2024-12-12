«مطار دبي» يستعد لاستقبال 5.2 مليون مسافر بين 13 و31 ديسمبر

دبي (الاتحاد)

يستعد مطار دبي الدولي لاستقبال الزيادة المرتقبة في أعداد المسافرين، بالتزامن مع انطلاق موسم عطلات الشتاء، حيث من المتوقع أن يصل عدد المسافرين إلى أكثر من 5.2 مليون مسافر بين 13 و31 ديسمبر الجاري.

ومن المتوقع أن يصل المتوسط اليومي لعدد المسافرين إلى 274 ألف مسافر، وأن يكون يوم الجمعة 20 ديسمبر أكثر الأيام ازدحاماً، خلال هذه الفترة، مع استقبال ما يقارب 296 ألف مسافر، فيما تشهد عطلة نهاية الأسبوع من 20 إلى 22 ديسمبر أعلى معدلات الحركة مع استقبال المطار، ما يُقدر بنحو 880 ألف مسافر.

وأكد عيسى الشامسي، نائب رئيس أول لعمليات مباني المسافرين في مطارات دبي، جاهزية مطار دبي الدولي لاستقبال حرص مطار دبي الدولي على تقديم تجربة سفر مميزة للضيوف المسافرين، خاصة خلال فترات الذروة، من خلال التعاون والتنسيق بين جميع فرق العمل.

وتعكس الزيادة في حركة المسافرين في هذا الموسم جاذبية دبي العالمية، والتي تشهد توافد الزوار للاستفادة من عروض وتجارب التسوق والمطاعم والترفيه. ووفقاً لتوقعات حركة المسافرين، سيصل إلى دبي 1.7 مليون مسافر، فيما يغادرها 1.5 مليون مسافر آخر، وهو ما يؤكد مكانة دبي المتنامية وجهة رئيسة للمسافرين الدوليين.