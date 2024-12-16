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اقتصاد

النفط يتراجع من أعلى مستوى له في أسابيع

النفط يتراجع من أعلى مستوى له في أسابيع
16 ديسمبر 2024 08:34

تراجعت العقود الآجلة للنفط من أعلى مستوياتها في أسابيع مع ترقب المستثمرين لانعقاد اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق هذا الأسبوع للحصول على دلالات حول الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة.


وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتاً أو 0.3 بالمئة إلى 74.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 0110 بتوقيت جرينتش بعد أن استقرت عند أعلى مستوى لها منذ 22 نوفمبر يوم الجمعة.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.4 بالمئة إلى 70.99 دولار للبرميل بعد أن بلغ في الجلسة السابقة أعلى مستوى عند التسوية منذ السابع من نوفمبر.


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