برتفيل للتطوير تباشر أعمال 3 مشاريع جديدة في أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)

كشفت شركة برتفيل للتطوير العقاري، عن تقدم الأعمال الإنشائية في مشروع «فيل 11»، الذي تباشر الشركة تطويره في مدينة مصدر بأبوظبي، إلى جانب بدء الأعمال الإنشائية بثلاثة مشاريع أخرى بأبوظبي، وهي «فيل 12» بمدينة مصدر، وباب القصر ريزيدنس 25، وباب القصر ريزيدنس 31، في ياس باي بجزيرة ياس في أبوظبي، حيث بدأت الشركة أعمال تجهيز المواقع والأساسات وسد جوانب الحفر.

وأوضحت برتفيل للتطوير العقاري أنها أنجزت 33% من الأعمال الإنشائية في مشروع «فيل 11»، وذلك وفقاً لمؤشرات منصة «داري» التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي.

وأكدت «برتفيل» أن تقدم الأعمال الإنشائية في المشروع، والذي تم الإعلان عن إطلاقه بداية العام الحالي، يعكس حرص الشركة على الالتزام بتنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، تمهيداً لإنجاز وتسليم الوحدات للمشترين في الموعد المقرر بحلول الربع الثالث من العام 2027، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين والمشترين في مشاريع الشركة، وفي السوق العقاري بالإمارات.

ويمتد مشروع «فيل 11» على مساحة أرض تتجاوز 57 ألف قدم مربع، فيما تصل مساحة البناء إلى 212 ألف قدم مربع، ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي عند مدخل مدينة مصدر.

وأكدت «برتفيل» عزمها الكشف عن مجموعة جديدة من المشاريع العقارية في مناطق متميزة في أبوظبي، خلال الفترة القليلة المقبلة، ما يلبي تطلعات شرائح متنوعة من المستثمرين في ظل الطلب المتزايد على شراء العقارات في أبوظبي، مشيرة إلى حرص الشركة على تطوير مشاريع عقارية تضم أحدث الخدمات والحلول المستدامة والابتكارات.