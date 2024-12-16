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«فلاي دبي» تفتتح صالة درجة الأعمال الجديدة في المبنى 2 بمطار دبي

«فلاي دبي» تفتتح صالة درجة الأعمال الجديدة في المبنى 2 بمطار دبي
16 ديسمبر 2024 18:19

 
دبي (الاتحاد)

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كشفت «فلاي دبي» عن صالة درجة الأعمال الجديدة في المبنى 2 بمطار دبي الدولي والتي تبلغ مساحتها 900 متر مربع، وتصل طاقتها الاستيعابية إلى أكثر من 200 مسافر.
وافتتح حمد عبيدالله الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «فلاي دبي»، الصالة الجديدة التي تستلهم جمال الكثبان الرملية الصحراوية، بحضور اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، واللواء طلال الشنقيطي مساعد المدير العام لقطاع المنافذ الجوية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، واللواء علي عتيق بن لاحج، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ بالوكالة، وجمال الحاي، نائب الرئيس التنفيذي في مطارات دبي، وماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، وعدد من كبار المسؤولين والشركاء الإستراتيجيين.
وقال عبيد الله دبي، إن افتتاح الصالة الجديدة اليوم يتزامن مع احتفال «فلاي دبي» هذا العام بمرور 15 عاماً على انطلاق عملياتها، حيث تؤكد الصالة الجديدة التزام الناقلة بالتطور المستمر والاستثمار في تحسين تجربة العملاء سواء في الأجواء أو على الأرض.
وقال محمد حسن، نائب الرئيس الأول لخدمات المطار والشحن في «فلاي دبي»، إن الصالات تعتبر عنصراً أساسياً لتجربة السفر السلسة والمريحة التي تهدف الناقلة إلى تقديمها للعملاء، مشيراً إلى أن صالة فلاي دبي لدرجة الأعمال توفر مزيداً من الراحة للركاب الذين يبحثون عن تجربة سفر أكثر خصوصية.
وكانت «فلاي دبي» قد افتتحت في أكتوبر الماضي مكاتب إنجاز إجراءات السفر الجديدة لدرجة الأعمال في المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي والتي توفر خدمات خاصة.

فلاي دبي
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