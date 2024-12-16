«مدن القابضة» تطلق فندق «فورسيزونز الرباط»

الرباط (الاتحاد)

أعلنت مجموعة مدن القابضة بالتعاون مع «فنادق ومنتجعات فورسيزونز»، افتتاح فندق «فورسيزونز الرباط في قصر البحر» بقلب العاصمة المغربية الرباط.

حضر حفل الافتتاح كل من فؤاد عالي الهمة مستشار الملك محمد السادس، والعصري سعيد الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى المملكة المغربية، ومعالي جاسم محمد بو عتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة مدن القابضة، وبيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة مدن القابضة، ومارك داردين، الرئيس التنفيذي لشركة مدن للضيافة، وأدريان ميسيرلي، رئيس العمليات الفندقية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى «فورسيزونز»، وجريجوري فيو، المدير العام للفندق.

ويقع فندق «فور سيزونز» على ضفاف المحيط الأطلسي، والذي يمتد على مساحة 12 هكتاراً، ويقدم مجموعة واسعة من خيارات الإقامة، وتطل معظم غرف وأجنحة الفندق البالغ عددها أكثر من 200 غرفة فندقية وجناح، على شواطئ المحيط الأطلسي.

وتعليقاً على افتتاح الفندق، قال معالي جاسم محمد بو عتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة مدن القابضة: «سعداء بافتتاح فندق «فور سيزونز» الرباط بقصر البحر، والذي يمتد تاريخه إلى القرن الثامن عشر ليصبح اليوم معلماً بارزاً يجسد مفهوم الضيافة الفاخرة ويُضاف إلى سلسلة فنادق «فور سيزونز».

وأضاف: «تفخر (مدن القابضة) في المساهمة هذا الصرح الفندقي الجديد في العاصمة المغربية الرباط والتي تمثل بتاريخها العريق وموروثها الثقافي الغني منارةً للسياحة وتتبوأ مكانةً مرموقة وجهة سياحية رائدة على مستوى المنطقة والعالم».من جانبه، قال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة مدن القابضة: «يسرنا المشاركة في تطوير وإعادة إحياء هذا القصر التاريخي العريق. وبفضل الالتزام المشترك بالابتكار والتميز مع الشركاء الاستراتيجيين، نعتز بإطلاق (فندق فور سيزونز الرباط) في قصر البحر والذي سيكون صرحاً للضيافة ووجهة جذب سياحية ومحط اهتمام العديد من الزوار الباحثين عن استكشاف تجارب فندقية وخيارات إقامة فاخرة».

وقال أدريان ميسيرلي، رئيس العمليات الفندقية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى «فورسيزونز»: «سعيدٌ بحضور حفل الافتتاح الرسمي، إلى جانب شركائنا من (مدن القابضة)، للاحتفاء بإعادة إحياء هذا المعلم التاريخي المميز في مدينة الرباط الجميلة والنابضة بالحياة. ونتطلع للترحيب بالضيوف من جميع أنحاء العالم لاستكشاف هذه الوجهة الفريدة بتجاربها الفاخرة وخدماتها ذات الجودة العالية».