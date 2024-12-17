أسعار النفط تستقر قبيل قرار الفائدة

استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء، وسط ترقب لقرار أسعار الفائدة الأميركية غدا الأربعاء.

انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ستة سنتات إلى 70.65 دولار للبرميل في الساعة 0112 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا إلى 73.90 دولار للبرميل.

وانخفضت أسعار النفط أمس الاثنين من أعلى مستوياتها في عدة أسابيع بسبب ضعف غير متوقع في بيانات إنفاق المستهلكين من الصين، على الرغم من قوة الناتج الصناعي، ومع انتقال المستثمرين إلى وضع الترقب قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

ويعقد البنك اجتماعه الأخير لهذا العام اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، إذ من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية.



