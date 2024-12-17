هبوط معظم الأسهم العالمية مع ترقب صدور قرارات أسعار الفائدة



بانكوك (أ ب)

هبطت مؤشرات الأسهم الأوروبية والآسيوية، اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين صدور القرارات الخاصة بأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى. وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وكذلك العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3%.

وهبط مؤشر داكس الألماني بأقل من 0.1% ليصل إلى 20306.22 نقطة، فيما ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بأقل من 0.1%.

وتراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.6%، ليصل إلى 8210.20 نقطة. ومن المتوقع أن يبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة ثابتة من دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية الخميس المقبل.

وتراجع مؤشر نيكي 225 القياسي الياباني بنسبة 0.2% ليصل إلى 39364.68 نقطة، فيما صعدت أسهم مجموعة «سوفت بنك»، المدرجة في الولايات المتحدة عند الإغلاق بنسبة 4.4%، بعدما انضم رئيسها التنفيذي، ماسايوشي سون، إلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب في الإعلان عن خطط، أمس الاثنين، من جانب شركة التكنولوجيا والاتصالات اليابانية العملاقة لاستثمار 100 مليار دولار في مشاريع أميركية على مدى السنوات الأربع المقبلة.

ومن المتوقع أيضاً أن يبقي البنك المركزي الياباني على أسعار الفائدة الأساسية من دون تغيير عندما يختتم اجتماعه للسياسة النقدية الجمعة المقبل. ويرفع بنك اليابان أسعار الفائدة ببطء شديد بعدما أبقى عليها دون الصفر لسنوات لمحاولة تحفيز معدل التضخم ودفع المزيد من الإنفاق والاستثمار.

وانخفضت الأسواق الصينية، حيث تراجع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 0.1% ليصل إلى 19773.60 نقطة، كما تراجع مؤشر شنغهاي المجمع بنسبة 0.7% ليصل إلى 3361.49 نقطة. ويشعر المستثمرون بخيبة أمل على ما يبدو بشأن إعلانات بكين الأخيرة حول السياسات التي تهدف إلى دعم نمو الاقتصاد وتشجيع المزيد من طلب المستهلكين.

وقال ستيفن إينيس، من شركة «إس بي آي» لإدارة الأصول، «في الصين، تواصل البيانات الأخيرة المخيبة للآمال الضغط على صناع السياسات المحليين لتكثيف التحفيز السياسي لتنشيط الطلب المحلي».

وتراجع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 1.3% ليصل إلى 2456.81 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.8% ليصل إلى 8314 نقطة، فيما تراجع مؤشر تايكس التايواني بنسبة 0.1%. وتراجع مؤشر «سيت» في بانكوك بنسبة 1.7%.

وأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسة في «وول ستريت» على تباين في ختام نهاية تعاملات أمس الاثنين. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات منخفضا بنسبة 0.3%، ليصل إلى 43717.48 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.4% ليصل إلى 6074.08 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بنسبة 1.2%، ليغلق عند مستوى قياسي جديد بلغ 20173.89 نقطة.

وفي سوق الطاقة، اليوم الثلاثاء، تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي، بواقع 46 سنت ليصل إلى 70.25 دولار للبرميل، فيما تراجع سعر خام برنت، الوسيط العالمي، بواقع 31 سنت ليصل إلى 73.21 دولار للبرميل.

وفي أسواق العملة، تراجع سعر الدولار الأميركي، اليوم الثلاثاء، ليصل إلى 153.83 ين ياباني من 154.14 ين، كما تراجع اليورو ليصل إلى 1.0486 دولار من 1.0513 دولار.