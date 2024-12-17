الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الذهب يتراجع قبل اجتماع المركزي الأميركي

.
17 ديسمبر 2024 18:17

 

(رويترز) 

أخبار ذات صلة
ارتفاع أسعار الذهب
تراجع أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بضغط من ارتفاع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأميركية مع ترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة وسط توقعات بتبنيه نهجا حذرا بشأن تيسير السياسة النقدية العام المقبل.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2642.72 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1228 بتوقيت جرينتش، كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% عند 2658 دولارا.
وصعد الدولار وعائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات قبل الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا العام والذي يبدأ في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض المركزي الأميركي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية غدا الأربعاء، لكن المتداولين يعتقدون بشكل متزايد أنه سيتبنى مسارا تدريجيا في خفض أسعار الاقتراض خلال العام المقبل.
ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق بنسبة 97% خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في الاجتماع، لكنها تتوقع بنسبة 17% فقط خفضاً مماثلاً في يناير.
وعادة ما ترتفع أسعار الذهب الذي لا يدر عوائد مع انخفاض أسعار الفائدة وأثناء الاضطرابات الاقتصادية أو الجيوسياسية.
ويترقب المستثمرون أيضاً بيانات الناتج المحلي الإجمالي والتضخم في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع، والتي قد تؤثر على معنويات السوق.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 30.31 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 0.3% إلى 932.78 دولار والبلاديوم 1.3% إلى 935.03 دولار.

أسعار الذهب
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
معهد الشارقة للتراث يطلق مؤتمر «مدائن التراث في العالم العربي»
التعليم والمعرفة
معهد الشارقة للتراث يطلق مؤتمر «مدائن التراث في العالم العربي»
اليوم 19:14
مبابي «متاح» في نهائي «الإنتركونتيننتال»
الرياضة
مبابي «متاح» في نهائي «الإنتركونتيننتال»
اليوم 19:01
حلقات كوكب زحل تخفي عمرها الفعلي
الترفيه
حلقات كوكب زحل تخفي عمرها الفعلي
اليوم 18:53
حاكم الشارقة يوجه بإنشاء فرع لمدرسة فيكتوريا في مدينة الذيد
علوم الدار
حاكم الشارقة يوجه بإنشاء فرع لمدرسة فيكتوريا في مدينة الذيد
اليوم 18:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©