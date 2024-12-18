«النقد الدولي» يقدم مساعدات بقيمة 645 مليون دولار لبنجلاديش

دكا (د ب أ)

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، عن توصله لاتفاق على مستوى الخبراء مع بنجلاديش بشأن السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة لبرنامج البلاد بموجب اتفاق التسهيل الائتماني الممدد.

وقال البيان إن صندوق النقد الدولي سيقدم نحو 645 مليون دولار للدولة الواقعة في جنوب آسيا بعد استكمال المراجعة الثالثة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف البيان أن ذلك سيشمل 426 مليون دولار من صندوق «التسهيل الائتماني الممدد» وصندوق «تسهيل الصندوق الممدد»، و219 مليون دولار من صندوق «الصلابة والمرونة».

وقال البيان إن بنجلاديش طلبت الحصول على دعم مالي بقيمة 750 مليون دولار من صندوق النقد الدولي بموجب ترتيبات التسهيل الائتماني الممدد وتسهيل الصندوق الممدد.

وأضاف البيان أن الاتفاق يخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في الأسابيع المقبلة. ويهدف الدعم إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز قدرة البلاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية. ويواصل اقتصاد بنجلاديش التعامل مع التحديات المستمرة ويواجه احتياجات جديدة للتمويل الخارجي.