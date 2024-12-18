الأربعاء 18 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«النقد الدولي» يقدم مساعدات بقيمة 645 مليون دولار لبنجلاديش

مقر صندوق النقد الدولي (أرشيفية)
18 ديسمبر 2024 19:36

دكا (د ب أ) 
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، عن توصله لاتفاق على مستوى الخبراء مع بنجلاديش بشأن السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة لبرنامج البلاد بموجب اتفاق التسهيل الائتماني الممدد.

أخبار ذات صلة
«صندوق النقد»: 5% نمو اقتصاد الإمارات في 2025

وقال البيان إن صندوق النقد الدولي سيقدم نحو 645 مليون دولار للدولة الواقعة في جنوب آسيا بعد استكمال المراجعة الثالثة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء. 
وأضاف البيان أن ذلك سيشمل 426 مليون دولار من صندوق «التسهيل الائتماني الممدد» وصندوق «تسهيل الصندوق الممدد»، و219 مليون دولار من صندوق «الصلابة والمرونة». 
وقال البيان إن بنجلاديش طلبت الحصول على دعم مالي بقيمة 750 مليون دولار من صندوق النقد الدولي بموجب ترتيبات التسهيل الائتماني الممدد وتسهيل الصندوق الممدد. 
وأضاف البيان أن الاتفاق يخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في الأسابيع المقبلة. ويهدف الدعم إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز قدرة البلاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية. ويواصل اقتصاد بنجلاديش التعامل مع التحديات المستمرة ويواجه احتياجات جديدة للتمويل الخارجي. 

صندوق النقد الدولي
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
حاكم الشارقة يوقع اتفاقية تعاون بين جامعتي الذيد وليفربول البريطانية
علوم الدار
حاكم الشارقة يوقع اتفاقية تعاون بين جامعتي الذيد وليفربول البريطانية
اليوم 20:22
الإمارات تتصدر بطولة آسيا للشطرنج في العين
الرياضة
الإمارات تتصدر بطولة آسيا للشطرنج في العين
اليوم 20:10
«الثنائي الإماراتي» يشارك بنزالات رابطة المقاتلين المحترفين في دبي
الرياضة
«الثنائي الإماراتي» يشارك بنزالات رابطة المقاتلين المحترفين في دبي
اليوم 20:07
«دبي لصناعات الطيران» تستلم 201 مليون دولار عن تسوية مطالبات تأمينية
اقتصاد
«دبي لصناعات الطيران» تستلم 201 مليون دولار عن تسوية مطالبات تأمينية
اليوم 20:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©