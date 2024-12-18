انخفاض مخزونات النفط الخام في أميركا



دنفر (رويترز)

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت فيما ارتفعت مخزونات البنزين في الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر.

وأضافت أن مخزونات الخام تراجعت 934 ألف برميل إلى 421 مليون، مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع لرويترز بانخفاض قدره 1.6 مليون برميل.

وأوضحت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 108 آلاف برميل الأسبوع الماضي.

وذكرت أن استهلاك الخام في مصافي التكرير هبط بواقع 48 ألف برميل يومياً خلال ذلك الأسبوع.

ونزلت معدلات تشغيل المصافي 0.6 بالمئة إلى 91.8 بالمئة.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين ارتفعت 2.3 مليون برميل في الأسبوع إلى 222 مليوناً مقارنة مع توقعات بزيادة قدرها 2.1 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة انخفاض مخزونات نواتج التقطير، التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة، 3.2 مليون برميل في الأسبوع إلى 118.2 مليون برميل مقابل توقعات بزيادة قدرها 700 ألف برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الخام الأميركية انخفض الأسبوع الماضي بواقع 1.13 مليون برميل يومياً.