«كيزاد» تؤجر 3.9 كيلومتر مربع خلال 9 أشهر

يوسف العربي (أبوظبي)

بلغ إجمالي المساحات المؤجرة في مجموعة «كيزاد» خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 3.9 كيلومتر مربع لتبلغ إجمالي المساحات المؤجرة 70 كيلومتراً مربعاً بنهاية سبتمبر الماضي، بحسب عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة بمجموعة موانئ أبوظبي.

وأكد الهاملي لـ«الاتحاد»، أن إجمالي مساحات المستودعات المؤجرة في «كيزاد» بلغ نحو 555 متراً مربعاً بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بنحو 501 متر مربع خلال الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 11%. وتدير مجموعة «كيزاد»، 12 منطقة اقتصادية تمتد على مساحة 550 كيلومتراً مربعاً (بما في ذلك 100 كيلومتر مربع مخصصة كمنطقة حرة) في أبوظبي، وتشكل 55% من مساحة المناطق الصناعية في الدولة. وتم تصميم هذه المناطق لتعزيز الصناعات المتنوعة، وتوفير البنية التحتية المتقدمة والمواقع الاستراتيجية للشركات التي تتراوح من الشركات الناشئة إلى الشركات الكبيرة.

وقال الهاملي: «تضم كيزاد عدداً من التجمعات الصناعية المتخصصة مثل المجمع المعدني، ومركز أبوظبي للأغذية، ومركز السيارات العالمي ومن المستهدف زيادة سعة المستودعات لتتجاوز 837 ألف متر مربع بحلول عام 2025 كما تتضمن الخطط التوسعية مركزاً لإنتاج الهيدروجين الأخضر». وأضاف أن «كيزاد» تركز على رعاية القادة الصناعيين من خلال البنية التحتية والخدمات المصممة خصيصاً للقطاع لتوفير منظومة تنافسية تسهم في تسريع نمو المستثمرين، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعظيم قيمة المساهمين، وتعزيز التأثير الاقتصادي والاجتماعي. ونجحت مجموعة «كيزاد» في استقطاب261 شركة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024.

وأضاف: تصل قاعدة عملاء مجموعة كيزاد حالياً إلى أكثر من 2000 عميل وتستحوذ المنشآت الصناعية على 70% من إجمالي عدد العملاء في «كيزاد» بنهاية الربع الثالث من العام الحالي.

وحققت مجموعة «كيزاد» معدلات نمو لافتة على مدى السنوات الماضية، ففي ظل التنافسية الكبيرة والتحول الديناميكي السريع الذي يشهده القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي أصدرت إمارة أبوظبي خلال العام الماضي 363 رخصة صناعية جديدة، مسجلة في عام 2023 زيادة بنسبة تجاوزت 50% عن العام الذي سبقه، مما يبرز جاذبية المناخ الاستثماري في إمارة أبوظبي التي نجحت في ترسيخ مكانتها كمركز رائد للتنمية الصناعية في المنطقة بفضل المبادرات التي تم إطلاقها ضمن استراتيجية أبوظبي الصناعية.

أكبر مساهم

شكل القطاع الصناعي خلال العام الماضي 2023 أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي، حيث ارتفعت مساهمته إلى 101 مليار درهم، بما يمثل 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي كأكبر قطاع غير نفطي يسهم في دفع النمو الاقتصادي بالإمارة. وبلغت مساهمة المناطق الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي 126.5 مليار درهم في عام 2022، تعادل 21.3 % من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة، كما توفر هذه المناطق وظائف مستدامة تصل إلى 236.8 ألف وظيفة في جميع أنحاء الإمارات، كما تصل مساهمة هذه المناطق إلى 142.9 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، تعادل 11 % من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة.