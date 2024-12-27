«العربية أبوظبي» تسير أولى رحلاتها إلى «يكاترينبورغ» في روسيا

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت العربية أبوظبي، تسير أولى رحلاتها إلى يكاترينبرغ في روسيا.

وتربط هذه الرحلات المباشرة مطار زايد الدولي في أبوظبي بمطار كولتسوفو الدولي في يكاترينبرغ بمعدل رحلتين أسبوعياً، ما يوفر للمسافرين خيارات سفر مريحة ومعقولة التكلفة.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: «يسرنا إضافة يكاترينبرغ إلى شبكة وجهاتنا المتنامية مباشرة من العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتعكس هذه الخطوة التزامنا الدائم بتطوير شبكة وجهات الشركة المباشرة انطلاقاً من العاصمة نحو وجهات دولية جديدة، بالإضافة إلى تقديم خيارات سفر اقتصادية وقيمة للمسافرين، وتُعد يكاترينبرغ مدينة غنية بتراثها الثقافي، ونتطلع إلى المساهمة في تعزيز الحركة السياحية والتجارية بين البلدين».

وتعد يكاترينبورغ الوجهة رقم 29 للعربية أبوظبي. وتشغل مجموعة «العربية للطيران» أسطولاً من طائرات إيرباص A320 وA321، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد وأكثرها مبيعاً في العالم.