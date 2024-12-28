«العربية للطيران» تطلق أولى رحلاتها بين رأس الخيمة وموسكو

أبوظبي (الاتحاد)

بدأت «العربية للطيران»، تسير أولى رحلاتها المباشرة بين مطار رأس الخيمة الدولي ومطار موسكو دوموديدوفو الدولي، مما يعزز شبكة وجهاتها المتنامية.

تنطلق الخدمة الجديدة بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً، مما يعزز النقل الجوي بين دولة الإمارات وروسيا. واحتفاءً بهذه المناسبة، أُقيم حفل افتتاحي في مطار رأس الخيمة الدولي.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: «يسعدنا تسيير الرحلة الأولى بين رأس الخيمة وموسكو والتي تعكس التزامنا بتوفير خيارات سفر مريحة وبأسعار معقولة لعملائنا، فضلاً عن دعم نمو السياحة والتجارة بين دولة الإمارات وروسيا».