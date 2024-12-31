«برجيل القابضة» تستحوذ على مركز للعلاج الطبيعي بمكة المكرمة

أبوظبي (وام)

استحوذت مجموعة برجيل القابضة، على حصة 100% في مركز المختص للعلاج الطبيعي، وهو منشأة رعاية صحية رائدة تقع في مكة المكرمة، من خلال شركتها التابعة لبرجيل السعودية، وبقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 6.5 مليون ريال سعودي.

ويتماشى هذا الاستحواذ مع إستراتيجية برجيل لتوسيع نطاق وجودها في المملكة العربية السعودية، وتعزيز قدراتها على تقديم خدمات العلاج الطبيعي، وإعادة التأهيل على مستوى عالمي.

وتأسس المركز عام 2017، وشهد خلال العامين الماضيين، نموا ملحوظاً، حيث تضاعفت إيراداته، بمقدار 2.1 مرة بين عامي 2021 و2023 لتصل إلى 3.8 مليون ريال سعودي، ما يعكس الطلب المتزايد من المرضى وكفاءته التشغيلية المتميزة.

وأكد جون سونيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة برجيل القابضة، أن هذا الاستحواذ الاستراتيجي يعكس التزامهم بتعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية ذات المستوى العالمي في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

وسيتم دمج مركز المختص للعلاج الطبيعي مع شبكة فيزيوثيرابيا التابعة لشركة برجيل، وهي أسرع وأكبر شبكة نمواً للعلاج الطبيعي والرعاية في السعودية.