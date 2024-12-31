الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«برجيل القابضة» تستحوذ على مركز للعلاج الطبيعي بمكة المكرمة

«برجيل القابضة» تستحوذ على مركز للعلاج الطبيعي بمكة المكرمة
31 ديسمبر 2024 13:59

أبوظبي (وام)
استحوذت مجموعة برجيل القابضة، على حصة 100% في مركز المختص للعلاج الطبيعي، وهو منشأة رعاية صحية رائدة تقع في مكة المكرمة، من خلال شركتها التابعة لبرجيل السعودية، وبقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 6.5 مليون ريال سعودي.

ويتماشى هذا الاستحواذ مع إستراتيجية برجيل لتوسيع نطاق وجودها في المملكة العربية السعودية، وتعزيز قدراتها على تقديم خدمات العلاج الطبيعي، وإعادة التأهيل على مستوى عالمي.
وتأسس المركز عام 2017، وشهد خلال العامين الماضيين، نموا ملحوظاً، حيث تضاعفت إيراداته، بمقدار 2.1 مرة بين عامي 2021 و2023 لتصل إلى 3.8 مليون ريال سعودي، ما يعكس الطلب المتزايد من المرضى وكفاءته التشغيلية المتميزة.
وأكد جون سونيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة برجيل القابضة، أن هذا الاستحواذ الاستراتيجي يعكس التزامهم بتعزيز الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية ذات المستوى العالمي في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
وسيتم دمج مركز المختص للعلاج الطبيعي مع شبكة فيزيوثيرابيا التابعة لشركة برجيل، وهي أسرع وأكبر شبكة نمواً للعلاج الطبيعي والرعاية في السعودية.

البرجيل
آخر الأخبار
أسعار الوقود
اقتصاد
أسعار الوقود لشهر يناير في الإمارات
اليوم 09:55
أرشيفية
الترفيه
العام الجديد 2025 ينطلق من المحيط الهادئ.. ألعاب نارية وعروض مبهرة
اليوم 09:51
خورفكان يستعد لمواجهة بني ياس بعبور «الحصن»
الرياضة
خورفكان يستعد لمواجهة بني ياس بعبور «الحصن»
اليوم 14:30
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين سلطان الظاهري مديراً لمكتب نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة
اليوم 14:20
لابورتا «الارتجالي» يسعى لتفادي كارثة منتصف الليل!
الرياضة
لابورتا «الارتجالي» يسعى لتفادي كارثة منتصف الليل!
اليوم 14:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©