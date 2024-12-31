طيران الإمارات تشغّل "الإيرباص A350" إلى الكويت والبحرين

أعلنت طيران الإمارات عن تقديم موعد تشغيل أحدث طائراتها من طراز الإيرباص A350 إلى الكويت والبحرين إلى 8 يناير المقبل، ما يجعلهما الوجهتين الثانية والثالثة التي تخدمها الناقلة بأحدث طائراتها.

وستشغل الناقلة طائرة الإيرباص A350 الجديدة على رحلة يومية من وإلى الكويت، فيما ستخدم الناقلة البحرين بطائرتها الجديدة عبر رحلتين يومياً من وإلى المنامة.



وتتمتع طائرة الإمارات A350-900 بتقسم الثلاث درجات، بمقصورات تتسع لـ 312 راكباً، حيث يضم الجيل الجديد من درجة الأعمال 32 مقعداً، والدرجة السياحية الممتازة 21 مقعداً، والدرجة السياحية 259 مقعداً.