الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

طيران الإمارات تشغّل "الإيرباص A350" إلى الكويت والبحرين

طيران الإمارات تشغّل "الإيرباص A350" إلى الكويت والبحرين
31 ديسمبر 2024 21:04

أعلنت طيران الإمارات عن تقديم موعد تشغيل أحدث طائراتها من طراز الإيرباص A350 إلى الكويت والبحرين إلى 8 يناير المقبل، ما يجعلهما الوجهتين الثانية والثالثة التي تخدمها الناقلة بأحدث طائراتها.

أخبار ذات صلة
طيران الإمارات تشغل رحلة إضافية إلى كولومبو
نصف نهائي كأس الخليج لـ«الأكبر عمراً»!

وستشغل الناقلة طائرة الإيرباص A350 الجديدة على رحلة يومية من وإلى الكويت، فيما ستخدم الناقلة البحرين بطائرتها الجديدة عبر رحلتين يومياً من وإلى المنامة.

وتتمتع طائرة الإمارات A350-900 بتقسم الثلاث درجات، بمقصورات تتسع لـ 312 راكباً، حيث يضم الجيل الجديد من درجة الأعمال 32 مقعداً، والدرجة السياحية الممتازة 21 مقعداً، والدرجة السياحية 259 مقعداً.

 

المصدر: وام
البحرين
طيران الإمارات
الكويت
آخر الأخبار
رئيس الدولة يقدم واجب العزاء في وفاة السيد أحمد الهاشمي
علوم الدار
رئيس الدولة يقدم واجب العزاء في وفاة السيد أحمد الهاشمي
اليوم 20:10
جانب من الحلقة المباشرة الثالثة من «المنكوس» (وام)
التعليم والمعرفة
«المنكوس».. منافسات قوية في الحلقة المباشرة الثالثة
اليوم 22:00
إنسانية الإمارات.. حكايات من غزة
الأخبار العالمية
إنسانية الإمارات.. حكايات من غزة
اليوم 21:54
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب ضواحي محافظة كرمان في إيران
اليوم 21:49
«خيام غزة» لا تصمد في وجه الريح مع استمرار النزوح
الأخبار العالمية
«خيام غزة» لا تصمد في وجه الريح مع استمرار النزوح
اليوم 21:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©