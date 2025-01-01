%6 عائدات تأجير المساحات المكتبية في أبوظبي

يوسف العربي (أبوظبي)

بلغ عائد تأجير المساحات المكتبية المستدامة عالية الجودة في أبوظبي بنسبة 6% مع نهاية العام 2024، فيما قدر حجم المخزون من تلك المساحات بالإمارة بنحو 3 ملايين متر مربع، بحسب تقديرات صادرة عن مؤسسة «بلومبرج إنتليجنس».

وأفادت مؤسسة «بلومبرج إنتليجنس» في تقرير لها بأن معدل إشغال المساحات المكتبية في إمارة أبوظبي ارتفع إلى 85%، خلال الربع الأخير من العام 2024، مقارنة 75% خلال العام الماضي.

وقال التقرير، إن إمارة دبي تتمتع بطلب ومخزون كبيرين من المساحات المكتبية الحديثة، حيث تضم الإمارة 7.9 مليون متر مربع من مخزون المكاتب عالية الجودة، فيما انخفضت معدلات الشواغر في الإمارة إلى 8% في الربع الرابع من عام 2024، انخفاضاً من 10% في الربع الرابع من عام 2023.

وأوضح التقرير أن أبوظبي ودبي يخططان لتدشين مبانٍ جديدة فاخرة، مؤكداً أن مركز دبي المالي العالمي يخطط لإضافة ثلاثة أبراج مكتبية، فيما ستزيد أبوظبي من سعة منطقتها الحرة المالية 10 أضعاف من خلال توسعتها إلى جزيرة الريم.

وقالت «بلومبرج إنتليجنس» إن سوق العقارات التجارية في الإمارات يتفوق عالمياً ليتجاوز معدلات الطلب في هونغ كونغ إحدى أكبر أسواق العقارات العالمية بدعم ارتفاع الطلب على المساحات المكتبية في عام 2025،. وفقاً لمسح أجرته «بلومبرج إنتليجنس» لأكثر من 600 صاحب عمل، تبين أن 43% في دولة الإمارات يخططون لتوسيع مساحات مكاتبهم، وفي الوقت نفسه، فيما يكافح أصحاب العقارات في هونغ كونغ لملء المساحات الشاغرة على خلفية انخفاض الطلب على المستأجرين التجاريين.

وارتفع الطلب على مساحات العمل المشترك في جميع أنحاء الدولة بنسبة 14% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بانخفاض بنسبة 10% في الطلب في هونج كونج.

وشهدت دبي في العام 2023 تسليم نحو 92 ألف متر مربع من المساحات المكتبية، ومن المتوقع دخول 44 ألف متر مربع جديدة خلال العام 2024، بحسب إحصاءات السوق.

وارتفعت أسعار تأجير المساحات المكتبية «المكاتب» في الإمارات بنسب تصل إلى 25% خلال العام الحالي، مقارنة بالعام 2023، كما زادت أسعار بيع هذه المساحات على أساس سنوي بنسب تتراوح بين 10% و20%، بحسب خبراء عقاريين.

وتوقعوا استمرار وتيرة الارتفاعات في أسعار المساحات المكتبية في الدولة، خلال العام 2025 بسبب استمرار الطلب على المكاتب، مشيرين إلى أن أكثر الشركات طلباً على المساحات المكتبية في الدولة هي الشركات التي تعمل في قطاعات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات والذكاء الاصطناعي والروبوتات والرعاية الصحية والشؤون القانونية.