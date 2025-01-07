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اقتصاد

الذهب يرتفع وسط ترقب لرسوم جمركية

الذهب يرتفع وسط ترقب لرسوم جمركية
8 يناير 2025 00:55

عواصم (رويترز) 

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الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب، أمس، بدعم من تراجع الدولار، وسط ترقب المتعاملين لما ستكون عليه خطط الرسوم الجمركية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، ستكون أقل حدة من المتوقع.
كما ينتظر المستثمرون بيانات وظائف في الولايات المتحدة، بحثاً عن مؤشرات حول المسار الذي سيتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن الفائدة.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2644.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:48 بتوقيت جرينتش، فيما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2655.00 دولار.
وقال ييب جون رونج، خبير استراتيجيات السوق لدى آي. جي: «تمكنت أسعار الذهب من تحقيق استقرار وسط بعض التباطؤ في الدولار الليلة الماضية، لكن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية قد يظل عائقاً رئيساً أمام تحقيق المزيد من المكاسب».
ويترقب المستثمرون تقريراً للوظائف في الولايات المتحدة من المقرر صدوره يوم الجمعة، وقد يساعد في إلقاء المزيد من الضوء على مسار سياسة المركزي الأميركي.

بنك الاحتياطي الفيدرالي
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