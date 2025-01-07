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النفط ينخفض بفعل توقعات وفرة المعروض

النفط ينخفض بفعل توقعات وفرة المعروض
8 يناير 2025 00:55

بكين (رويترز) 

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واصلت أسعار النفط خسائرها للجلسة الثانية على التوالي، أمس، بفعل تصحيح فني بعد صعود الأسبوع الماضي، في حين أثرت التوقعات بوفرة المعروض وقوة الدولار أيضاً على الأسعار.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً، أو 0.37 بالمئة إلى 76.02 دولار للبرميل، بحلول الساعة 01:48 بتوقيت جرينتش، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتاً، أو 0.45 بالمئة، ليغلق عند 73.23 دولار.
وصعد الخامان القياسيان لخمسة أيام متتالية الأسبوع الماضي، وبلغا أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر عند التسوية يوم الجمعة، لأسباب منها توقعات بمزيد من التحفيز المالي لإنعاش اقتصاد الصين المتعثر.
وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا: «من المرجح أن يكون ضعف هذا الأسبوع بسبب تصحيح فني، إذ يتفاعل المتداولون مع البيانات الاقتصادية الأضعف على مستوى العالم، والتي تقوض التفاؤل الذي شوهد في وقت سابق».
وأضافت: «بالإضافة إلى ذلك، فإن قوة الدولار تقلص على ما يبدو المكاسب الحالية في أسعار النفط».
وشهد الدولار تقلبات، لكنه ظل قريباً من أعلى مستوى له في عامين، والذي لامسه الأسبوع الماضي، وسط حالة من عدم اليقين بشأن نطاق الرسوم الجمركية المتوقع أن تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
ومن المتوقع أن يحافظ الطلب المتزايد من الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك، إلى جانب الطلب الضعيف من الصين، على إمدادات جيدة في سوق النفط العام المقبل، وقد أدى ذلك أيضاً إلى الحد من مكاسب الأسعار.

سعر النفط
النفط
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