%42 نمو «بلوك تشين» في الإمارات سنوياً

يوسف العربي (أبوظبي)

ينمو حجم سوق الـ «بلوك تشين» في دولة الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 42% خلال الفترة (2025 - 2030)، بحسب التقرير الصادر عن مؤسسة «MarkNtel Advisors» للبحوث والدراسات.

وأكد التقرير أن سوق البلوك تشين في الإمارات يستفيد بمبادرات حكومية مختلفة، حيث أطلقت الهيئات التنظيمية في الدولة استراتيجية الإمارات للبلوك تشين 2021 جنباً إلى جنب مع استراتيجية دبي للبلوك تشين.

وفقاً للاستراتيجية الوطنية للبلوك تشين للفترة من 2021 إلى 2031، سيتم تحويل ما يقرب من 50% من المعاملات الحكومية إلى بلوك تشين، وبالتالي تعزيز نمو هذا القطاع.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد المبادرات الاستباقية التي اتخذتها الدولة على التركيز على هذه التقنية من خلال تشجيع المستثمرين محلياً ومن الدول الأجنبية على الاستثمار، وبالتالي تغذية نمو السوق في الدولة.

وأوضح التقرير أنه علاوة على ذلك، فإن تنمية الاهتمام بالأصول الرقمية مثل العملات المشفرة يحفز الأفراد على الاستثمار، حيث تُعرف دولة الإمارات بأنها مركز رئيسي للعملات المشفرة، والتي تستخدم ابتكارات البلوك تشين كإطار أساس لها، حيث يوفر سوق أبوظبي العالمي (ADGM) ومركز دبي للسلع المتعددة (DMCC) بيئة عادلة وآمنة لشركات العملات المشفرة للعمل بشكل صحيح.



سلاسل التوريد

ولفت التقرير إلى استخدام تقنية البلوك تشين في سلسلة التوريد، والرعاية الصحية، والإنتاج، والخدمات المصرفية والتمويل في الإمارات، حيث إن، دمج تقنية البلوك تشين في سلسلة التوريد يوفر فرص نمو واسعة للمنظمات التي تقدم تقنية البلوك تشين، وسوف يقلل استخدام البلوك تشين من الاحتيال، ويحسن إمكانية تتبع المنتجات في الوقت الفعلي في سلسلة التوريد وإدارة المخزون.

وعلى نحو مماثل، فإن مشاركة تقنية البلوك تشين في القطاع المالي تأتي لتعزيز الأداء والحماية والشفافية، وتتيح الفرصة للمؤسسات المالية لتحسين تجربة المستهلك، وتعزيز التنافسية.

ونوه بأن التحول الرقمي يقود نمو السوق، حيث يعد المحرك الرئيس للنمو في سوق الـ «بلوكتشين» في الإمارات، وتعتمد الخطط الاستراتيجية للحكومة للاقتصاد الإماراتي بشكل أساسي على التحولات الرقمية مع تزايد الرقمنة في العديد من القطاعات، وتسعى الشركات إلى الحصول على تكنولوجيا يمكنها تعزيز الأمان والشفافية والكفاءة في حفظ السجلات، ومن ثم فإن الطلب على تقنية بلوكتشين آخذة في الازدياد، حيث يمكنها تسجيل المعاملات بطريقة آمنة وغير قابلة للتغيير.

وأشار التقرير أنه في يوليو 2024، أطلقت جمارك دبي منصة البلوك تشين الخاصة بها لتحسين إجراءات التخليص من خلال توفير طريقة أكثر راحة وسهولة لعمليات الشحن عبر دبي وحدودها وفي مايو 2024، أعلنت شركة Quest Global أنها استحوذت على حصة أغلبية في People Tech Group، الشركة الرائدة المشهورة في التحول الرقمي من الجيل التالي والابتكار الرقمي لعملاء Fortune500.



فرص نمو

وقال التقرير، إن الابتكارات في الخدمات المالية مثل المدفوعات الرقمية والعقود الذكية والتمويل اللامركزي (DeFi) تخلق فرصة نمو قوية في صناعة الـ «بلوكتشين» في الإمارات، حيث يتم دمج هذه التقنية من قبل البنوك والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية للمدفوعات والتسويات والتمويل التجاري.

ولفت إلى أن استخدام الـ «بلوكتشين» في القطاع المالي سيقلل من مخاطر الاحتيال المالي من خلال إزالة الوسطاء من خلال الاتصال الذكي، وكذلك تقليل تكاليف المعاملات وأوقاتها، كما سيعزز هذا النهج التعاوني لشركات الـ «بلوكتشين» للشراكة مع شركات التكنولوجيا المالية للحصول على حلول مالية مختلفة.

وفي أغسطس 2024، وفقاً لدراسة مؤشر هينلي لتبني العملات المشفرة 2024، سجلت دولة الإمارات أعلى مرتبة في تبني العملات المشفرة عالمياً، مقارنة بسنغافورة التي سجلت 45.7 من 60 نقطة، وهونج كونج عند 42.1، وتلتها الإمارات عن كثب.



الذكاء الاصطناعي

أكد التقرير أنه من أبرز الاتجاهات بالسوق هو دمج الذكاء الاصطناعي مع تقنية الـ «بلوك تشين» لحلول الأمن السيبراني.

ونوه التقرير أنه في دولة الإمارات تستثمر الشركات بكثافة لحماية بياناتها ومعلوماتها، وبسبب زيادة الرقمنة في السوق فإن الأمن السيبراني يأتي على رأس الأولويات.

وتعمل تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين على تعزيز سلامة البيانات وحماية البنية التحتية الحيوية وتعزيز الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي.

ويسهم دمج الذكاء الاصطناعي مع البلوك تشين على تعزيز الخدمات العامة ورعاية الابتكار في القطاع الخاص، وقدمت الإمارات بالفعل العديد من المشاريع التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي باستخدام تقنية البلوك تشين مثل المركبات ذاتية القيادة وأنظمة الصحة الذكية، وسيساعد هذا التكامل أيضاً في تأمين المعاملات وهويات المستخدم باستخدام تقنيات التشفير لتعزيز حماية البيانات.



الخدمات المالية

يتصدر قطاع الخدمات المالية والمصرفية والتأمين سوق الـ «بلوكتشين» من خلال الاستحواذ على أكثر من 50% من حصة السوق. حيث يركز هذا القطاع بشكل أساسي على الحد من الاحتيال.

وسوف تستخدم تقنية البلوك تشين بشكل خاص للكشف عن الاحتيال والهجمات الإلكترونية والسرقة والاختراقات.

وتوفر تقنية البلوك تشين ميزات آمنة وثابتة وتسمح بإجراء معاملات سريعة بشفافية، وهذا يجعلها الخيار المفضل للبنوك والمؤسسات المالية المختلفة، كما أنها تعزز إمكانية التتبع وتقلل من التكاليف التشغيلية، مما يؤدي إلى الحصول على أكبر حصة من السوق.

ومن المتوقع أيضاً أن ينمو قطاع الرعاية الصحية في الفترة المتوقعة، وقد أدى التبني السريع لتقنية البلوك تشين في قطاعات الرعاية الصحية من قبل المستشفيات والعيادات ومقدمي الرعاية الصحية الآخرين لحماية بيانات المرضى إلى نمو القطاع.

وعلاوة على ذلك، فإن المعايير التي تفرضها الحكومات لحماية الحسابات من حالات الاحتيال المتزايدة في التأمين من شأنها أن تعمل على تضخيم القطاع للحصول على حصة سوقية أكبر.